Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

odesatrener1 написав:При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?
Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.
Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.
Очень хорошие советы. Но, есть различные неприятные ситуации - чаще всего "спящие" ФОПы. На них насчитывается ЕСВ (всем ФОП, с 2017 года, по состоянию на ноябрь 2019 налоговая ВСЕМ - отвечаю сразу - "да, даже если не работал" насчитала ЕСВ). В сумме это 26 539,26 грн. на 11 ноября 2019. Без штрафов и пени. На вопрос - "Ой, а это все мне платить теперь?" - по ситуации. Есть варианты отсудить, но это не для всех (для благоприятного решения суду необходимы определенные условия). Остальным - увы.
rjpehf007 За подачу "госрегистратору" заявления о закрытии ФОП (форма 12) - в отдел регистрациии - ЦНАП, платить не надо. А по налогам и вероятным штрафам за несвоевременную подачу отчетности Вам скажут в налоговой.
odesatrener1 Если ФОП в реестре Министерства юстиции закрыт (и такое тоже бывает - там закрыли, а в налоговой нет), то Вам дорога в суд, отсуживать насчитанный долг по ЕСВ. Так же и если ФОП не закрыт, но все это время Вы были официально трудоустроены. Зато во втором случае есть плюс - не надо по новой открывать