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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:50

  odesatrener1 написав:При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?


Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.

Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.

Проверьте состояние вашего ФОПа в реестре.
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration

Где вы проверяли отсутствие задолженностей ?

Если у вас на сейчас нигде не видно задолженностей, но ФОП ваш открыт, то появится как минимум задолженность по ЕСВ за последние пару лет, как только вы начнете разбираться в налоговой.

Есть попытка отменить ЕСВ спящим ФОпам в Раде, но она давно висит после принятия в первом чтении.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66921

https://buh.ligazakon.net/news/192850_u ... malnogo-es
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:10

Подскажите пожалуйста, если закрыть ФОП на 2 группе, на 1 можно будет открыть? спасибо
shadowrich200
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:47

Очень хорошие советы. Но, есть различные неприятные ситуации - чаще всего "спящие" ФОПы. На них насчитывается ЕСВ (всем ФОП, с 2017 года, по состоянию на ноябрь 2019 налоговая ВСЕМ - отвечаю сразу - "да, даже если не работал" насчитала ЕСВ). В сумме это 26 539,26 грн. на 11 ноября 2019. Без штрафов и пени.
На вопрос - "Ой, а это все мне платить теперь?" - по ситуации. Есть варианты отсудить, но это не для всех (для благоприятного решения суду необходимы определенные условия). Остальным - увы.
karpito
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:04

rjpehf007 За подачу "госрегистратору" заявления о закрытии ФОП (форма 12) - в отдел регистрациии - ЦНАП, платить не надо. А по налогам и вероятным штрафам за несвоевременную подачу отчетности Вам скажут в налоговой.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:08

odesatrener1
Если ФОП в реестре Министерства юстиции закрыт (и такое тоже бывает - там закрыли, а в налоговой нет), то Вам дорога в суд, отсуживать насчитанный долг по ЕСВ. Так же и если ФОП не закрыт, но все это время Вы были официально трудоустроены. Зато во втором случае есть плюс - не надо по новой открывать :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:17

У меня вылез долг вот эти 26 тысяч, как у спящего ФОПа, теперь меня пока не оплачу не закроют??? И каждый месяц будет капать дальше???
makarenkova1710
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:22

  makarenkova1710 написав:У меня вылез долг вот эти 26 тысяч, как у спящего ФОПа, теперь меня пока не оплачу не закроют??? И каждый месяц будет капать дальше???


Идите к регистратору и закрывайтесь.

А долг никуда не денется, зато наращиваться не будет, кроме пени.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:24

30/04 закрили підприємця 2 гр., чи є можл. скасувати ліквіда

30/04 закрили підприємця 2 гр., чи є можл. скасувати ліквідацію. В податковій говорять що можна зареєструватися тільки тепер на загальну систему. Буду вдячний за відповідь. Терміновою
wladamir
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:02

Підкажіть будь ласка,в листопаді Подали заяву,звіти на закриття фоп аудиторську перевірку ще не пройшов фоп,є але в реєстрі на сайті Мін’юсту вже відмічено,що припинено діяльність, чи це тільки відмітка про припинення діяльності а не закриття фоп?
shvander2012
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:05

  shvander2012 написав:Підкажіть будь ласка,в листопаді Подали заяву,звіти на закриття фоп аудиторську перевірку ще не пройшов фоп,є але в реєстрі на сайті Мін’юсту вже відмічено,що припинено діяльність, чи це тільки відмітка про припинення діяльності а не закриття фоп?


Да, этот статус - припинено - может висеть у вас сколько угодно, и появляется после подачи заявления о прекращении деятельности регистратору, аудиторская проверка не обязательна, хотя и теоретически возможна. Но судя по плану проверок, когда в год проверяются документально по стране в год несколько тысяч ФОПов, а закрывшихся сотни тысяч за последнее десятилетие, то большинство ФОПов просто физически не доживет до аудиторской проверки при закрытии.
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