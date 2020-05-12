Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

Додано: Вів 28 кві, 2020 09:50

odesatrener1 написав: При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий? При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?

Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.Проверьте состояние вашего ФОПа в реестре.Где вы проверяли отсутствие задолженностей ?Если у вас на сейчас нигде не видно задолженностей, но ФОП ваш открыт, то появится как минимум задолженность по ЕСВ за последние пару лет, как только вы начнете разбираться в налоговой.Есть попытка отменить ЕСВ спящим ФОпам в Раде, но она давно висит после принятия в первом чтении.