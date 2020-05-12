Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

odesatrener1 написав:При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?
Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.
Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.
Очень хорошие советы. Но, есть различные неприятные ситуации - чаще всего "спящие" ФОПы. На них насчитывается ЕСВ (всем ФОП, с 2017 года, по состоянию на ноябрь 2019 налоговая ВСЕМ - отвечаю сразу - "да, даже если не работал" насчитала ЕСВ). В сумме это 26 539,26 грн. на 11 ноября 2019. Без штрафов и пени. На вопрос - "Ой, а это все мне платить теперь?" - по ситуации. Есть варианты отсудить, но это не для всех (для благоприятного решения суду необходимы определенные условия). Остальным - увы.
rjpehf007 За подачу "госрегистратору" заявления о закрытии ФОП (форма 12) - в отдел регистрациии - ЦНАП, платить не надо. А по налогам и вероятным штрафам за несвоевременную подачу отчетности Вам скажут в налоговой.
odesatrener1 Если ФОП в реестре Министерства юстиции закрыт (и такое тоже бывает - там закрыли, а в налоговой нет), то Вам дорога в суд, отсуживать насчитанный долг по ЕСВ. Так же и если ФОП не закрыт, но все это время Вы были официально трудоустроены. Зато во втором случае есть плюс - не надо по новой открывать
Підкажіть будь ласка,в листопаді Подали заяву,звіти на закриття фоп аудиторську перевірку ще не пройшов фоп,є але в реєстрі на сайті Мін’юсту вже відмічено,що припинено діяльність, чи це тільки відмітка про припинення діяльності а не закриття фоп?
shvander2012 написав:Підкажіть будь ласка,в листопаді Подали заяву,звіти на закриття фоп аудиторську перевірку ще не пройшов фоп,є але в реєстрі на сайті Мін’юсту вже відмічено,що припинено діяльність, чи це тільки відмітка про припинення діяльності а не закриття фоп?
Да, этот статус - припинено - может висеть у вас сколько угодно, и появляется после подачи заявления о прекращении деятельности регистратору, аудиторская проверка не обязательна, хотя и теоретически возможна. Но судя по плану проверок, когда в год проверяются документально по стране в год несколько тысяч ФОПов, а закрывшихся сотни тысяч за последнее десятилетие, то большинство ФОПов просто физически не доживет до аудиторской проверки при закрытии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.