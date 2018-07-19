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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 02:35

закриття фоп 2020

при закритті фоп , виявлено, що сплата ПДФО протягом року відбувалася не на той рахунок.
1.чи варто писати заяву на зарахування коштів на правильний рахунок.
2. чи дотримується податкова загальної практики судів, що сплата податку, навіть не на той рахунок вважається дією ,а не бездіяльністю підприємця і держава кошти отримала і вчасно?
Lana555
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:40

  Lana555 написав:при закритті фоп , виявлено, що сплата ПДФО протягом року відбувалася не на той рахунок.
1.чи варто писати заяву на зарахування коштів на правильний рахунок.
2. чи дотримується податкова загальної практики судів, що сплата податку, навіть не на той рахунок вважається дією ,а не бездіяльністю підприємця і держава кошти отримала і вчасно?


1. Конечно, надо подойти в Центр обслуживания клиентов, там объяснят что и куда написать и на чьё имя. Это часто происходит.
2. Налог, уплаченный не на тот счёт, считается неуплаченным вовсе. Никаких других вариантов за много лет я не встречал. Если на каком-то другом счёте, или по какому-то другому налогу образуется переплата, то это совсем не означает, что снята ответственность по недоплате в другом месте.
freeze
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