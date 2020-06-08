Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23
Вчора вранці подав заяву про закриття через "Дію". Прийшло повідомлення , що протягом 24 годин прийде лист від реєстратора про закриття або відмова. Пройшло вже два дні (36 годин) але ніякої відповіді я не отримав. На сайті Мінюсту я не закритий. Що робити?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:12
У Дии есть горячая линия ? Честно говоря не в курсе.
По любому вам стоит обратить внимание, что если сегодня в пятницу или в понедельник не будут внесены изменения в реестр, то вы как минимум попадёте на уплату ЕСВ за сентябрь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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