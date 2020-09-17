|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23
Вчора вранці подав заяву про закриття через "Дію". Прийшло повідомлення , що протягом 24 годин прийде лист від реєстратора про закриття або відмова. Пройшло вже два дні (36 годин) але ніякої відповіді я не отримав. На сайті Мінюсту я не закритий. Що робити?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:12
У Дии есть горячая линия ? Честно говоря не в курсе.
По любому вам стоит обратить внимание, что если сегодня в пятницу или в понедельник не будут внесены изменения в реестр, то вы как минимум попадёте на уплату ЕСВ за сентябрь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:09
freeze ДІЯ оответила, что заявка передана и это игнорит держреестратор. Прошло 48 часов...
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:46
Re: Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
Судя по всему раз проблемы с регистрацией, то и проблемы с закрытием.
«Дія» зупинила приймання заяв на реєстрацію ФОП!
«Дія» повідомила, що зупинила приймання заяв щодо реєстрації фізосіб-підприємців, аби «вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним».
Прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 07 вер, 2020 02:42
25.08 с горем пополам через діію подал заявление на закрытие ФОП. Получил номер и указание ждать 24 часа ответа. Жду до сих пор (((
До 25 августа вообще не мог подать, поскольку дия заявляла что я не есть ФОП!
А 25 обрадовался на свою голову, и уехал в отпуск.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36
Открыл ФОП 10 лет назад просто зарегестрировал но оно не понадобилось не разу там больше не появлялся и деятельность не вёл.пришел штраф через 10 лет .это законно???с какого момента ФРА считается открытым?спасибо
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:23
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Зарегистрировала ФОП 28.09.2020 ,но пришлось закрыть регистрацию из-за того, что прошло больше 10ти дней и на первую группу я не смогла стать.Дата прекращения регистрации 9.10.2020. За два месяца я дожна была заплатить ЕСВ?
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:42
Re: Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
Да, за два месяца.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
|