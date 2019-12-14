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Президент сказав, звідки
взяти гроші на підвищення...

Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:10

Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення пенсій (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 09:11

Время - деньги.
И пенсионеры - не люди.
sal
 
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ну теперь заживем!
ruslan42212
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