|
|
|
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення пенсій (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92463
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:11
Время - деньги.
И пенсионеры - не люди.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:50
ну теперь заживем!
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|