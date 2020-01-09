Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

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#<12 Додано: Чет 19 гру, 2019 20:39 pesikot написав: Михалыч написав: А смысл мне платить налоги



Спасибо заботливой Украинской власти поднявшей страховой стаж до 35 лет, я имея два образования, даже если бы после окончания ВУЗа работал и ни дня не был в вынужденной безработице, до 60 лет не получу 35 лет страхового стажа, а за время что мне еще пахать до пенсии, наши заботливые власти еще чет придумают и может подымут еще лет на 10 или начнут считать только тот когда в пенсионном фонде появились записи о каждом человек т.е. с 2004 г. от этих мразей/нашей власти можно ожидать все что угодно. А смысл мне платить налогиСпасибо заботливой Украинской власти поднявшей страховой стаж до 35 лет, я имея два образования, даже если бы после окончания ВУЗа работал и ни дня не был в вынужденной безработице, до 60 лет не получу 35 лет страхового стажа, а за время что мне еще пахать до пенсии, наши заботливые власти еще чет придумают и может подымут еще лет на 10 или начнут считать только тот когда в пенсионном фонде появились записи о каждом человек т.е. с 2004 г. от этих мразей/нашей власти можно ожидать все что угодно.

Прежде чем эмоционально писать о мразях, советую успокоится. Мы на финансовом форуме, а не на базаре.



Страховой стаж постепенно поднимается до 35 лет, а не сразу всем 35 лет.

Если вы получали образование до 2004 года, то обучение в ВУЗе учитывается в страховой страж, равно как и срочная служба в армии.



2 высших образования. Хммм. Если вы обучались недавно, то по самому максимуму 5+5 лет.

Хотя так обычно не бывает. Второе высшее по времени бывает меньше.

Ну ок, возьмём 5+5. 17+5+5 = 27+35=62 года. Да, до 60 не успеваете.

И тут варианты, или вы потом докупаете свои 2 года стажа и в 60 уходите на пенсию, или вы не платите налоги, тогда все эти 33 года создаёте свой личный пенсионный фонд.

Но если вы этого не делаете, то по выходу на пенсию не жалуйтесь "я же всю жизнь работал" Прежде чем эмоционально писать о мразях, советую успокоится. Мы на финансовом форуме, а не на базаре.Страховой стаж постепенно поднимается до 35 лет, а не сразу всем 35 лет.Если вы получали образование до 2004 года, то обучение в ВУЗе учитывается в страховой страж, равно как и срочная служба в армии.2 высших образования. Хммм. Если вы обучались недавно, то по самому максимуму 5+5 лет.Хотя так обычно не бывает. Второе высшее по времени бывает меньше.Ну ок, возьмём 5+5. 17+5+5 = 27+35=62 года. Да, до 60 не успеваете.И тут варианты, или вы потом докупаете свои 2 года стажа и в 60 уходите на пенсию, или вы не платите налоги, тогда все эти 33 года создаёте свой личный пенсионный фонд.Но если вы этого не делаете, то по выходу на пенсию не жалуйтесь "я же всю жизнь работал"



Я уже перестал рассчитывать на Украинское государство хоть в чем то, так же как оставил надежды, что тут что то изменится к лучшему для человека, так что сам о себе готов позаботиться, работаю за пределами Украины, там же плачу налоги и отчисления с заработанного, благо жостко не привязан к месту работы и могу значительную часть проводить времени и работать в Одессе присматривая и помогая маме которая ни в какую не хочет отсюда уезжать. Я уже перестал рассчитывать на Украинское государство хоть в чем то, так же как оставил надежды, что тут что то изменится к лучшему для человека, так что сам о себе готов позаботиться, работаю за пределами Украины, там же плачу налоги и отчисления с заработанного, благо жостко не привязан к месту работы и могу значительную часть проводить времени и работать в Одессе присматривая и помогая маме которая ни в какую не хочет отсюда уезжать. Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2019 20:47 pesikot написав: Михалыч написав: 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии. 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии.

Понятно, обычный трындюк. Понятно,



ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.



P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине. ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине. Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2019 21:01 Михалыч написав:

ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.



P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине. ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине.

Сферические рассуждения в вакууме. Весьма далёкие от украинских реалий.

То есть, трындёж. И прикрывать свой трындёж мамой - верх цинизма. Сферические рассуждения в вакууме. Весьма далёкие от украинских реалий.То есть, трындёж. И прикрывать свой трындёж мамой - верх цинизма. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3723 З нами з: 31.08.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2019 21:29 pesikot написав: Михалыч написав:

ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.



P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине. ДА, а что бы Вы сказали если бы я написал, что получил Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за мамы.....для Вас это вообще высокие и непонятные материи окажутся.P.S. если кого то коробит, что я называю Украинские власти мразями....я не знаю как их еще назвать, это еще самое мягкое из того что мне приходит в голову когда я рассуждаю о власть имущих в Украине.

Сферические рассуждения в вакууме. Весьма далёкие от украинских реалий.

То есть, трындёж. И прикрывать свой трындёж мамой - верх цинизма. Сферические рассуждения в вакууме. Весьма далёкие от украинских реалий.То есть, трындёж. И прикрывать свой трындёж мамой - верх цинизма.



ОК, раз так считает, давайте предметно тогда дискутировать, вы не высказали свое мнение по сути статьи или с чем конкретно из написанного мной в первом посте Вы несогласны пока кроме общих слов о трындеже никакой конкретики Вы не озвучили отсюда и нет у нас с вами предметной дискуссии по статье или написанному мной в моем первом сообщении на ветке по сути статья и украинских реалиях-как Вы выразились ОК, раз так считает, давайте предметно тогда дискутировать, вы не высказали свое мнение по сути статьи или с чем конкретно из написанного мной в первом посте Вы несогласныпока кроме общих слов о трындеже никакой конкретики Вы не озвучилиотсюда и нет у нас с вами предметной дискуссии по статье или написанному мной в моем первом сообщении на ветке по сути статья и украинских реалиях-как Вы выразились Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2019 22:19 Михалыч написав: Спрашивается, нафига мне платить налоги, если я точно не смогу получать пенсию да и вообще нафига платить налоги, если я от государства получаю гос услуги/выхлоп равный нолю или даже отрицательный, потому как оно скорей мешает жить и развиваться, а не помогает Спрашивается, нафига мне платить налоги, если я точно не смогу получать пенсиюда и вообще нафига платить налоги, если я от государства получаю гос услуги/выхлоп равный нолю или даже отрицательный, потому как оно скорей мешает жить и развиваться, а не помогает



Я бы понял, прочитав такое на какой-нибудь студенческой странице ... какого-нибудь мухосранского колледжа. Или даже просто на "городском" форуме. Но это же - сайт для специалистов. Которые должны понимать, что налоги, которые они платят, - это не взносы в рамках пенсионного плана. Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее. А еще - на пенсию тем, кто начала работать на 20-30-40 лет раньше вас. А вы, если солидарную пенсионную систему не заменят, будете получать пенсию за счет денег тех, кто будет платить налоги, когда вам будет 60+ Я бы понял, прочитав такое на какой-нибудь студенческой странице ... какого-нибудь мухосранского колледжа. Или даже просто на "городском" форуме. Но это же - сайт для специалистов. Которые должны понимать, что налоги, которые они платят, - это не взносы в рамках пенсионного плана. Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее. А еще - на пенсию тем, кто начала работать на 20-30-40 лет раньше вас. А вы, если солидарную пенсионную систему не заменят, будете получать пенсию за счет денег тех, кто будет платить налоги, когда вам будет 60+ PasserBy Повідомлень: 198 З нами з: 04.01.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2019 23:13 PasserBy написав: Михалыч написав: Спрашивается, нафига мне платить налоги, если я точно не смогу получать пенсию да и вообще нафига платить налоги, если я от государства получаю гос услуги/выхлоп равный нолю или даже отрицательный, потому как оно скорей мешает жить и развиваться, а не помогает Спрашивается, нафига мне платить налоги, если я точно не смогу получать пенсиюда и вообще нафига платить налоги, если я от государства получаю гос услуги/выхлоп равный нолю или даже отрицательный, потому как оно скорей мешает жить и развиваться, а не помогает



Я бы понял, прочитав такое на какой-нибудь студенческой странице ... какого-нибудь мухосранского колледжа. Или даже просто на "городском" форуме. Но это же - сайт для специалистов. Которые должны понимать, что налоги, которые они платят, - это не взносы в рамках пенсионного плана. Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее. А еще - на пенсию тем, кто начала работать на 20-30-40 лет раньше вас. А вы, если солидарную пенсионную систему не заменят, будете получать пенсию за счет денег тех, кто будет платить налоги, когда вам будет 60+ Я бы понял, прочитав такое на какой-нибудь студенческой странице ... какого-нибудь мухосранского колледжа. Или даже просто на "городском" форуме. Но это же - сайт для специалистов. Которые должны понимать, что налоги, которые они платят, - это не взносы в рамках пенсионного плана. Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее. А еще - на пенсию тем, кто начала работать на 20-30-40 лет раньше вас.будете получать пенсию за счет денег тех, кто будет платить налоги, когда вам будет 60+



Вот, начну с конца, если не заменят солидарную Вы написали сами-нет предсказуемости и понимания будущего, поэтому и не хочется платить о чем я и писал в своем первом сообщении, лучше тогда самому заниматься своей пенсией на рассчитывая на украинское государство и ее пенсионный фонд.



А теперь по сути Вашего сообщения, пенсионного плана-а какой он будет, Вы сами написали если не заменят врачи-я пользуюсь услугами частных врачей ибо те что работают в гос структурах сейчас зарабатывают отбивая бабки потраченные на украинское образование и покупку дипломов, лишь 5 % врачей могут помочь, пять не навредят, а в 90 % навредят, а не помогут и я в этом мнение опираюсь на мнение своего брата который связан с медициной и видит, что стало с украинской медициной за последние годы изнутри и может высказать свое профессиональное мнение по данному вопросу-я ему в этом плане полностью доверяю, далее Вы указали педагогов-зачем платить мне налоги на их содержание, если они ничему не учат в лучшем случае пересказывают учебник (если не занимаешься самообразованием то знание ниже плинтуса после получения украинских дипломов), украинские учебные заведения выпускают после обучения только жертв украинского образования, я тут как то судился лет шесть назад дошел до кассации, кратко у меня был заключен письменный договор на оказание услуги, исполнитель отказался его выполнять так как на рынке поменялась конъюнктура и он смог найти себе более выгодного покупателя услуги, в результате исполнитель тупо отказался выполнять договор и поставлять мне услугу, я подал в суд и дошел до кассации, исполнитель нанял аудитора который даже не имел квалификацию судебного эксперта и аудитор в своем заключении указал, что поставщик при оказании мне услуги несет расходы которые и которые у него оказались равны убыткам отсюда исполнителю не выгодно и убыточно оказывать мне услугу, а они коммерческое предприятие и должны получать прибыль, все мои потуги в суде объяснить всю абсурдность данного заключения, что расходы это не равно сумме убытков т.к. убытки или прибыль это разница между расходами понесенными поставщиком услуги в процессе ее предоставления мне и той суммой которую я плачу за услуги, что прошу суд назначить независимую судебную экономическую экспертизу и я готов ее оплатить, так судьи мне отказали и в своем решении указали что у исполнителя/поставщика услуги понесет убытки указав их в сумме расходов которые понес бы поставщик если бы исполнил свое обязательство по договору т.е. наш доблестный суд в составе трех судей принял на веру и тоже посчитал, что расходы равно убытки, а не доход минус расход равно убытку/прибыли.....такое решение могли принять только либо жертвы украинского образования либо фемида слепа и глупа и ее весы склонила в нужную сторону пачка бабла на весах, в любом случае я не вижу причин почему я должен платить государству за такое образование и правосудие, поэтому да я в частности горжусь своим не украинским образованием и пишу что не являюсь жертвой украинского образования которое по моему так же низко как остатки украинской гос. медицины которая по большому счету уже осталась способна только калечить, дальше вы написали ремонт дорого, не надо нам ЕС, возьмем соседей по бывшему СССР, я езжу в Молдавию часто, так разительный контраст дороги до границе с Молдовой-едешь как по стиральной доске, и с молдавской стороны-по сравнению с Украиной шикарный Евробан по ощущениям, причем я интересовался, они тратили на ремонт и строительство одного км. дороги в разы меньше чем украинская сторона-зачем мне платить налоги если их минимум половину распиливают по карманам далее Вы написали полиция-в 15 году мамину квартиру были обнесли, ни кто никого не нашел, да думаю и не искал, в прошлом вытащили деньги-мама даже не пошла в полицию так как не верит, что кто то будет искать, да и у самого у меня по ощущениям к полиции-набрали непонятно кого, толком не обучили, я стараюсь быть законопослушным но когда иду по улице и вижу пьяную компанию или гопников стараюсь их обойти или перейти на другую сторону дороги-иди знай что у них в голове, вот когда встречаю полицию на улице у меня такое же желание возникает обойти или перейти на другую сторону дороги-иди знай что у них в голове, зачем мне платить за такую полицию которая реально ничем не помогает да еще и приходится их самих бояться и т.д.



P.S. да еще про полицию, что меня особо сильно раздражает причем каждый день, я пешеход, каждый день приходится сталкиваться с полным неуважением участников дорожного движения-водители, к пешеходам, бросают машины на прямо на переходах иногда еще так что закрывают светофоры, многие едут на любой свет светофора и даже не пытаются притормозить пропустить пешеходов если горит светофор машинам остановиться и пропустить пешеходов, особо это раздражает после того как приезжаешь с ЕС или даже от наших соседей Молдавии или РФ, здесь нет законов и порядка даже на уровне улицы/дороги не говря уже о более высоких уровнях организации государства, раздражает сильно, за что платить, что бы сынок депутата, политика или чинуши купил себе очередной бумер, наркоту и шлюх на напиленные папой денежки, можете писать, что все что я пишу это трындеж, но даже на профессиональном форуме есть место эмоциям и ощущениям, потому как экономика это общество и взаимодействие людей в нем регулируемое государством, это живой организм, а не кладбище с сухими цифрами, родился-умер, поэтому именно эмоции и ощущения делают экономику, нет закона, нет стабильности и понимания будущего страны, это эмоции, но разве эти эмоции не влияют на экономику страны, желание тут жить и платить налоги, почему это не должно обсуждаться на экономическом форуме? ведь это в прямую влияет на экономику страны и каждого жителя страны.



P.S. P.S. я не призываю не платить или платить налоги, я пишу что я не понимаю зачем мне их платить, я понимаю, что я отдам, но не понимаю, что получу от государства за свои налоги, не более. Вот, начну с конца, если не заменят солидарную Вы написали сами-нет предсказуемости и понимания будущего, поэтому и не хочется платить о чем я и писал в своем первом сообщении, лучше тогда самому заниматься своей пенсией на рассчитывая на украинское государство и ее пенсионный фонд.А теперь по сути Вашего сообщения, пенсионного плана-а какой он будет, Вы сами написали если не заменятврачи-я пользуюсь услугами частных врачей ибо те что работают в гос структурах сейчас зарабатывают отбивая бабки потраченные на украинское образование и покупку дипломов, лишь 5 % врачей могут помочь, пять не навредят, а в 90 % навредят, а не помогут и я в этом мнение опираюсь на мнение своего брата который связан с медициной и видит, что стало с украинской медициной за последние годы изнутри и может высказать свое профессиональное мнение по данному вопросу-я ему в этом плане полностью доверяю, далее Вы указали педагогов-зачем платить мне налоги на их содержание, если они ничему не учат в лучшем случае пересказывают учебник (если не занимаешься самообразованием то знание ниже плинтуса после получения украинских дипломов), украинские учебные заведения выпускают после обучения только жертв украинского образования, я тут как то судился лет шесть назад дошел до кассации, кратко у меня был заключен письменный договор на оказание услуги, исполнитель отказался его выполнять так как на рынке поменялась конъюнктура и он смог найти себе более выгодного покупателя услуги, в результате исполнитель тупо отказался выполнять договор и поставлять мне услугу, я подал в суд и дошел до кассации, исполнитель нанял аудитора который даже не имел квалификацию судебного эксперта и аудитор в своем заключении указал, что поставщик при оказании мне услуги несет расходы которые и которые у него оказались равны убыткам отсюда исполнителю не выгодно и убыточно оказывать мне услугу, а они коммерческое предприятие и должны получать прибыль, все мои потуги в суде объяснить всю абсурдность данного заключения, что расходы это не равно сумме убытков т.к. убытки или прибыль этомежду расходами понесенными поставщиком услуги в процессе ее предоставления мне и той суммой которую я плачу за услуги, что прошу суд назначить независимую судебную экономическую экспертизу и я готов ее оплатить, так судьи мне отказали и в своем решении указали что у исполнителя/поставщика услуги понесет убытки указав их в сумме расходов которые понес бы поставщик если бы исполнил свое обязательство по договору т.е. наш доблестный суд в составе трех судей принял на веру и тоже посчитал, что расходы равно убытки, а не доход минус расход равно убытку/прибыли.....такое решение могли принять только либо жертвы украинского образования либо фемида слепа и глупа и ее весы склонила в нужную сторону пачка бабла на весах, в любом случае я не вижу причин почему я должен платить государству за такое образование и правосудие, поэтому да я в частности горжусь своим не украинским образованием и пишу что не являюсь жертвой украинского образования которое по моему так же низко как остатки украинской гос. медицины которая по большому счету уже осталась способна только калечить, дальше вы написали ремонт дорого, не надо нам ЕС, возьмем соседей по бывшему СССР, я езжу в Молдавию часто, так разительный контраст дороги до границе с Молдовой-едешь как по стиральной доске, и с молдавской стороны-по сравнению с Украиной шикарный Евробан по ощущениям, причем я интересовался, они тратили на ремонт и строительство одного км. дороги в разы меньше чем украинская сторона-зачем мне платить налоги если их минимум половину распиливают по карманамдалее Вы написали полиция-в 15 году мамину квартиру были обнесли, ни кто никого не нашел, да думаю и не искал, в прошлом вытащили деньги-мама даже не пошла в полицию так как не верит, что кто то будет искать, да и у самого у меня по ощущениям к полиции-набрали непонятно кого, толком не обучили, я стараюсь быть законопослушным но когда иду по улице и вижу пьяную компанию или гопников стараюсь их обойти или перейти на другую сторону дороги-иди знай что у них в голове, вот когда встречаю полицию на улице у меня такое же желание возникает обойти или перейти на другую сторону дороги-иди знай что у них в голове, зачем мне платить за такую полицию которая реально ничем не помогает да еще и приходится их самих боятьсяи т.д.P.S. да еще про полицию, что меня особо сильно раздражает причем каждый день, я пешеход, каждый день приходится сталкиваться с полным неуважением участников дорожного движения-водители, к пешеходам, бросают машины на прямо на переходах иногда еще так что закрывают светофоры, многие едут на любой свет светофора и даже не пытаются притормозить пропустить пешеходов если горит светофор машинам остановиться и пропустить пешеходов, особо это раздражает после того как приезжаешь с ЕС или даже от наших соседей Молдавии или РФ, здесь нет законов и порядка даже на уровне улицы/дороги не говря уже о более высоких уровнях организации государства, раздражает сильно, за что платить, что бы сынок депутата, политика или чинуши купил себе очередной бумер, наркоту и шлюх на напиленные папой денежки, можете писать, что все что я пишу это трындеж, но даже на профессиональном форуме есть место эмоциям и ощущениям, потому как экономика это общество и взаимодействие людей в нем регулируемое государством, это живой организм, а не кладбище с сухими цифрами, родился-умер, поэтому именно эмоции и ощущения делают экономику, нет закона, нет стабильности и понимания будущего страны, это эмоции, но разве эти эмоции не влияют на экономику страны, желание тут жить и платить налоги, почему это не должно обсуждаться на экономическом форуме? ведь это в прямую влияет на экономику страны и каждого жителя страны.P.S. P.S. я не призываю не платить или платить налоги, я пишу что я не понимаю зачем мне их платить, я понимаю, что я отдам, но не понимаю, что получу от государства за свои налоги, не более. Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:52 Михалыч написав: 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии. 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии.



Тогда, не понятен сам смысл жаловаться на то, что ты что-то не успеваешь до 60 лет.



Михалыч написав: 2. Это вы пойдите клеркам пенсионного фонда объясните, что и как там отменил КС Украины, класть они хотели на него, они как и вся Украинская власть живут по своим понятиям и цу спущенныс вышестоящим руководством, как им выгодно, так и трактуют. Так ему 60 будет позже 2028 года, он у меня не смог сразу поступить в Медин и пошел в том же году в медучилище, параллельно пока учился в училище работал сначала санитаром на скорой, а затем фельдшером т.к. поступить в Одессе в Медин на бюджет просто так почти нереально будь ты хоть семи пядей во лбу, а уже по окончанию училища и имея пару лет стажа на скорой смог поступить на бюджет по льготам, на сколько я знаю, сейчас при поступлении в Медин и таких льгот нет для отработавших на скорой фельдшеров, только за бабки или по блату поступают. Вот такая мечта у него с детства было, работать врачом на скорой, а сейчас здоровья у него нефига не осталось с такими нагрузками и графиками. 2. Это вы пойдите клеркам пенсионного фонда объясните, что и как там отменил КС Украины, класть они хотели на него, они как и вся Украинская власть живут по своим понятиям и цу спущенныс вышестоящим руководством, как им выгодно, так и трактуют. Так ему 60 будет позже 2028 года, он у меня не смог сразу поступить в Медин и пошел в том же году в медучилище, параллельно пока учился в училище работал сначала санитаром на скорой, а затем фельдшером т.к. поступить в Одессе в Медин на бюджет просто так почти нереально будь ты хоть семи пядей во лбу, а уже по окончанию училища и имея пару лет стажа на скорой смог поступить на бюджет по льготам, на сколько я знаю, сейчас при поступлении в Медин и таких льгот нет для отработавших на скорой фельдшеров, только за бабки или по блату поступают. Вот такая мечта у него с детства было, работать врачом на скорой, а сейчас здоровья у него нефига не осталось с такими нагрузками и графиками.



А это вообще какая-то выдуманная история, так как согласно этому утверждению "ему 60 будет позже 2028 года", брату сейчас только не больше 52 лет. Где 50 лет и где пенсионный фонд? При 25 годах стажа можно уйти на пенсию не раньше 55 лет. При чем здесь решение КС? Тогда, не понятен сам смысл жаловаться на то, что ты что-то не успеваешь до 60 лет.А это вообще какая-то выдуманная история, так как согласно этому утверждению "ему 60 будет позже 2028 года", брату сейчас только не больше 52 лет. Где 50 лет и где пенсионный фонд? При 25 годах стажа можно уйти на пенсию не раньше 55 лет. При чем здесь решение КС? Giroi Повідомлень: 279 З нами з: 03.11.15 Подякував: 8248 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:26 Giroi написав: Михалыч написав: 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии. 1. К счастью, я оба свои образования получал за пределами Украины и не являюсь жертвой украинского образования, могу сейчас спокойно работать за пределами Украины со своим дипломом не сильно замораяиваяси о Украинской нищенской з/п и пенсии.



Тогда, не понятен сам смысл жаловаться на то, что ты что-то не успеваешь до 60 лет.



Михалыч написав: 2. Это вы пойдите клеркам пенсионного фонда объясните, что и как там отменил КС Украины, класть они хотели на него, они как и вся Украинская власть живут по своим понятиям и цу спущенныс вышестоящим руководством, как им выгодно, так и трактуют. Так ему 60 будет позже 2028 года, он у меня не смог сразу поступить в Медин и пошел в том же году в медучилище, параллельно пока учился в училище работал сначала санитаром на скорой, а затем фельдшером т.к. поступить в Одессе в Медин на бюджет просто так почти нереально будь ты хоть семи пядей во лбу, а уже по окончанию училища и имея пару лет стажа на скорой смог поступить на бюджет по льготам, на сколько я знаю, сейчас при поступлении в Медин и таких льгот нет для отработавших на скорой фельдшеров, только за бабки или по блату поступают. Вот такая мечта у него с детства было, работать врачом на скорой, а сейчас здоровья у него нефига не осталось с такими нагрузками и графиками. 2. Это вы пойдите клеркам пенсионного фонда объясните, что и как там отменил КС Украины, класть они хотели на него, они как и вся Украинская власть живут по своим понятиям и цу спущенныс вышестоящим руководством, как им выгодно, так и трактуют. Так ему 60 будет позже 2028 года, он у меня не смог сразу поступить в Медин и пошел в том же году в медучилище, параллельно пока учился в училище работал сначала санитаром на скорой, а затем фельдшером т.к. поступить в Одессе в Медин на бюджет просто так почти нереально будь ты хоть семи пядей во лбу, а уже по окончанию училища и имея пару лет стажа на скорой смог поступить на бюджет по льготам, на сколько я знаю, сейчас при поступлении в Медин и таких льгот нет для отработавших на скорой фельдшеров, только за бабки или по блату поступают. Вот такая мечта у него с детства было, работать врачом на скорой, а сейчас здоровья у него нефига не осталось с такими нагрузками и графиками.



А это вообще какая-то выдуманная история, так как согласно этому утверждению "ему 60 будет позже 2028 года", брату сейчас только не больше 52 лет. Где 50 лет и где пенсионный фонд? При 25 годах стажа можно уйти на пенсию не раньше 55 лет. При чем здесь решение КС? Тогда, не понятен сам смысл жаловаться на то, что ты что-то не успеваешь до 60 лет.



Где наши силовики и где пенсионный фонд некоторые из силовиков вообще выходят на пенсию до 40 лет. молодыми, здоровыми, сильными и цветущими причем это не те кто был в ато и потерял здоровье там, у нас СБУшное, охранное и полицейское государство, где хорошо только ОПГ-власти и тем кто охраняет/защищает режим власть имущих почему то пенсионная "реформа" 2015 г. не коснулись силовиков поинтересуйтесь сколько надо стажа для выхода на пенсию работникам СИЗо, тюрем, СБУ и прочих силовиков.



История не выдумана, да ему еще даже 50 лет нет, брат работать пошел на скорую сразу после школы и работает там с 18 лет, первые два с лишним года санитаром-пока учился в медучилище, потом шесть фельдшером-пока учился на врача, а потом врачом, до 2015 года стаж 25 лет фельдшера+врача скорой давал право выйти на пенсию, после 2015 сделали 30 лет с постепенным поднятием в стажа от 25 до 30 лет и минимальный возраст ввели 55 лет., т.е. если у тебя даже есть 30 лет льготного стажа, но нет 55 лет выйти пенсию не сможешь, в 2019 г. КС Украины отменил эти нормы введенные Верховной Радой в 2015 г. (постепенное поднятие врачам льготного стажа с 25 до 30 лет и введение минимального возраста 55 лет для выхода на пенсию). Так что про надуманную историю моему брату расскажите который вот только на неделе был в пенсионном фонде работа адская, график и нагрузки как физические так и моральные адские, здоровья за эти 2,5 года санитаром, а потом еще 25 лет фельдшера и врача скорой уже не осталось, куча болячек, начиная от давления и заканчивая до проблем с позвоночником от таскания больных по этажам, до 60 лет он сам говорит, что точно не доживет если будет дальше работать, он что не заслужил от государства уважения и помощи/пенсии, только молодые, сильные и здоровые лбы всевозможные силовики защищавшие кресла власть имущих имеют право выйти на пенсию в льготном порядке в 40 лет и заслужили это право у этого государства/власти/режима



P.S. я не бот на з/п, меня легко достать режиму, я лишь высказываю свое мнение и то в чем убежден, я живу в Одессе, а не пишу как значительная часть порохоботов и агентов минстеця на з/п (стець ушел а дело его живет) из Канады или Лондона, я прекрасно себе отдаю отчет что живу в полицейском государстве, в котором МВД и СБУ само и через своих агентов или доброхотов мониторит в том числе и просторы интернета и то что я пишу вряд ли понравится власть имущим, так что я не рискнул бы писать выдуманную историю и подвергнуться риску репрессий, то что я пишу если СБУ заинтересуется моей сромной персоной легко проверить в том числе и про брата и его пенсионную историю, только правда может относительно защитить мня от репрессий режима, с другой стороны не имея законных оснований так как то что пишу правда и проверяемо те же сотрудники МВД или СБУшники могут чет подкинуть или через своих карманных сексотов или радикалов организовать и просто прибить меня, но тут уже скорей думаю спасает то что у форума и того что я пишу слишком мало читателей и моя скромная персона не стоит таких усилий.....хотя действительно надо быть осторожней и поменьше высказывать свое мнение идущее в разрез с властным мейнстримом!



Где наши силовики и где пенсионный фонднекоторые из силовиков вообще выходят на пенсию до 40 лет. молодыми, здоровыми, сильными и цветущими причем это не те кто был в ато и потерял здоровье там, у нас СБУшное, охранное и полицейское государство, где хорошо только ОПГ-власти и тем кто охраняет/защищает режим власть имущихпочему то пенсионная "реформа" 2015 г. не коснулись силовиковпоинтересуйтесь сколько надо стажа для выхода на пенсию работникам СИЗо, тюрем, СБУ и прочих силовиков.История не выдумана, да ему еще даже 50 лет нет, брат работать пошел на скорую сразу после школы и работает там с 18 лет, первые два с лишним года санитаром-пока учился в медучилище, потом шесть фельдшером-пока учился на врача, а потом врачом, до 2015 года стаж 25 лет фельдшера+врача скорой давал право выйти на пенсию, после 2015 сделали 30 лет с постепенным поднятием в стажа от 25 до 30 лет и минимальный возраст ввели 55 лет., т.е. если у тебя даже есть 30 лет льготного стажа, но нет 55 лет выйти пенсию не сможешь, в 2019 г. КС Украины отменил эти нормы введенные Верховной Радой в 2015 г. (постепенное поднятие врачам льготного стажа с 25 до 30 лет и введение минимального возраста 55 лет для выхода на пенсию). Так что про надуманную историю моему брату расскажите который вот только на неделе был в пенсионном фондеработа адская, график и нагрузки как физические так и моральные адские, здоровья за эти 2,5 года санитаром, а потом еще 25 лет фельдшера и врача скорой уже не осталось, куча болячек, начиная от давления и заканчивая до проблем с позвоночником от таскания больных по этажам, до 60 лет он сам говорит, что точно не доживет если будет дальше работать, он что не заслужил от государства уважения и помощи/пенсии, только молодые, сильные и здоровые лбы всевозможные силовики защищавшие кресла власть имущих имеют право выйти на пенсию в льготном порядке в 40 лет и заслужили это право у этого государства/власти/режимаP.S. я не бот на з/п, меня легко достать режиму, я лишь высказываю свое мнение и то в чем убежден, я живу в Одессе, а не пишу как значительная часть порохоботов и агентов минстеця на з/п (стець ушел а дело его живет) из Канады или Лондона, я прекрасно себе отдаю отчет что живу в полицейском государстве, в котором МВД и СБУ само и через своих агентов или доброхотов мониторит в том числе и просторы интернета и то что я пишу вряд ли понравится власть имущим, так что я не рискнул бы писать выдуманную историю и подвергнуться риску репрессий, то что я пишу если СБУ заинтересуется моей сромной персоной легко проверить в том числе и про брата и его пенсионную историю, только правда может относительно защитить мня от репрессий режима, с другой стороны не имея законных оснований так как то что пишу правда и проверяемо те же сотрудники МВД или СБУшники могут чет подкинуть или через своих карманных сексотов или радикалов организовать и просто прибить меня, но тут уже скорей думаю спасает то что у форума и того что я пишу слишком мало читателей и моя скромная персона не стоит таких усилий.....хотя действительно надо быть осторожней и поменьше высказывать свое мнение идущее в разрез с властным мейнстримом! Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40 Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... Giroi написав: При чем здесь решение КС? При чем здесь решение КС?



Сейчас перечитал был свой ответ, на эту часть вопроса я не ответил, решил дополнить и если кому еще интересно



Но для начала ответьте на вопрос. Вы читали ссылки которые я давал в первом своем сообщении если бы читали и читали внимательно мое сообщение и его историю то разобрались, что согласно решению КС Украины он должен выйти на пенсию имея 25 лет стажа, вне привязки к минимальному пенсионному возрасту и повышению стажа на пять лет врачам

http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-r ... no-2-r2019

4 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційними поданнями 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про пенсійне забезпечення“ та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про пенсійне забезпечення“, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, „Про державну службу“, „Про судову експертизу“, „Про Національний банк України“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про статус народного депутата України“, „Про дипломатичну службу“, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про Кабінет Міністрів України“, „Про прокуратуру“, а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95–ВР.



Цим рішенням Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту „а“ статті 54, статті 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі – Закон 1788), внесеними законами України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII (далі – Закон 213), „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIII (далі – Закон 911).



Конституційний Суд України зазначає, що зміни у сфері пенсійного забезпечення мають бути достатньо обґрунтованими, здійснюватися поступово, обачно й у заздалегідь обміркований спосіб, базуватися на об’єктивних критеріях, бути пропорційними меті зміни юридичного регулювання, забезпечувати справедливий баланс між загальними інтересами суспільства й обов’язком захищати права людини, не порушуючи при цьому сутності права на соціальний захист.



У Рішенні зазначається, що Законом № 911 встановлено як додаткову умову для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників льотного та льотно-випробного складу, та 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також артистів театрально-концертних й інших видовищних закладів, підприємств і колективів.



Відповідно до статті 51 Закону № 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.



Тобто у зазначеній нормі йдеться про роботи, які мають безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професійної працездатності (здатності виконувати роботу за професією) до настання віку, що дає право на пенсію за віком, а отже, до неможливості ефективно виконувати роботу без шкоди для власного здоров’я і безпеки оточуючих.



З наведеного випливає, що втрата професійної працездатності або придатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років.



Конституційний Суд України виходить з того, що встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, зазначених у пункті „а“ статті 54 Закону № 1788, та 55 років для осіб, зазначених у пунктах „е“, „ж“ статті 55 Закону № 1788, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави та суперечать положенням статей 1, 3, частини третьої статті 22, статті 46 Основного Закону України.



Крім того, на думку Конституційного Суду України, внесення змін Законом № 213 до оспорюваних положень Закону № 1788 щодо підвищення на п’ять років пенсійного віку для жінок, збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, здійснювалося без урахування юридичної природи призначення пенсії за вислугу років, визначеної статтею 51 Закону № 1788. А саме того, що вказана пенсія встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Дія статті 51 Закону № 1788 поширюється на громадян, зайнятих на всіх без винятку роботах, вказаних у статтях 54, 55 Закону № 1788. Таким чином, зі змісту оспорюваних положень Закону № 1788 випливає, що стан здоров’я усіх працівників, зайнятих на роботах, визначених пунктом „а“ статті 54, пунктами „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „є“, „ж“ статті 55 Закону № 1788, через певний проміжок часу погіршується, у зв’язку з чим вони втрачають свою професійну працездатність або придатність до настання віку, що дає право на пенсію за віком.



Положення Закону № 1788 щодо підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.



У Рішенні КСУ зазначається, що законодавець, зрівнявши вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок, зайнятих на визначених пунктами „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ статті 55 Закону № 1788 роботах, що пов’язані зі шкідливим впливом на здоров’я та призводять до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком, скасував спеціальні гарантії щодо охорони праці і здоров’я жінок та встановлені спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугу років.



З огляду на наведене оспорювані положення пункту „а“ статті 54, статті 55 Закону № 1788 зі змінами, внесеними Законом № 213 суперечать положенням статей 1, 3, 46 Основного Закону України.



Внесені Законом № 213 зміни до пунктів „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ статті 55 Закону № 1788 в частині підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок також є такими, що суперечать частині третій статті 24 Конституції України.



Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.



Т.о. есть такое понятие как выход на пенсию по выслуге лет для отдельных категорий профессий, в том числе, связанных с потерей трудоспособности, у каждой профессии свой расчет, и выход на пенсию для таких категорий граждан не должен привязываться к возрасту, а лишь к критериям определения выслуги лет и утраты трудоспособности. Но в 2015-м данную норму попытались изменить законом, установив минимальную планку 50 и 55 лет, а так же подняв на пять лет льготный стаж, чтобы сэкономить на выплатах. КСУ эту норму отменил, признав ее неконституционной и данные люди должны выходить на пенсию по старой норме, но наш доблестные клерки пенсионного фонда считают, что по старой норме могут выйти только те кто получил 25 лет стажа до внесения изменений в Пенсионное законодательство в 2015 г., а те кто после доработают до 25 лет льготного стажа должны выйти на пенсию в 60 лет и только при наличии 35 лет стажа т.к. они считают старую норму 25 годах отменила в 2015 Верховная рада, новую норму принятую в 2015 г. о поднятии на пять лет до 30 льготного стажа лет стажа и введении минимум достижения 55 лет отменил КС Украины, никаких новых Цу у них от руководства нет и остается как они считаю только общая норма 60 лет и 35 лет стажа, о чем они и заявили моему брату и о чем я писал если бы вы были внимательны, если он с чем то не согласен может идти в суд-заявили клерки ПФ Украины. Вот так у нас чинуши трактуют закон и решения КС Украины. ПФ Украины и государство Украина в его лице считает, что основной эффект так называемой "пенсионной реформы" 2015 г. и решения КС Украины-согласно которому моему брату должны были бы назначить пенсию после 25 лет медицинского стажа на скорой и без привязки к постепенному повышению на пять лет с 2015 г. льготного стажа и достижения минимум 55 лет возраста (а у него в начале этого года как раз получается 25 лет мед стажа на скорой), так вот клерки ПФ и государство Украина в его лице считают по факту, что "реформа 2015" и Решение КС Украины должен выразиться в том, чтобы как можно больше пенсионеров выбросить "за борт", максимально отодвинув в заоблачные дали пенсионный возраст трактуя законы и решение КС Украина так как им выгодно согласно их негласной цели выбросить как можно больше людей из пенсионной системы, большая часть из которых просто не доживет до пенсии в 60 лет и 35 лет стажа по новым условиям в связи с утратой здоровья на работе Сейчас перечитал был свой ответ, на эту часть вопроса я не ответил, решил дополнить и если кому еще интересноНо для начала ответьте на вопрос. Вы читали ссылки которые я давал в первом своем сообщенииесли бы читали и читали внимательно мое сообщение и его историю то разобрались, что согласно решению КС Украины он должен выйти на пенсию имея 25 лет стажа, вне привязки к минимальному пенсионному возрасту и повышению стажа на пять лет врачам4 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційними поданнями 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про пенсійне забезпечення“ та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України „Про пенсійне забезпечення“, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, „Про державну службу“, „Про судову експертизу“, „Про Національний банк України“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про статус народного депутата України“, „Про дипломатичну службу“, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про Кабінет Міністрів України“, „Про прокуратуру“, а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95–ВР.Цим рішенням Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту „а“ статті 54, статті 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі – Закон 1788), внесеними законами України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII (далі – Закон 213), „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIII (далі – Закон 911).Конституційний Суд України зазначає, що зміни у сфері пенсійного забезпечення мають бути достатньо обґрунтованими, здійснюватися поступово, обачно й у заздалегідь обміркований спосіб, базуватися на об’єктивних критеріях, бути пропорційними меті зміни юридичного регулювання, забезпечувати справедливий баланс між загальними інтересами суспільства й обов’язком захищати права людини, не порушуючи при цьому сутності права на соціальний захист.У Рішенні зазначається, що Законом № 911 встановлено як додаткову умову для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників льотного та льотно-випробного складу, та 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також артистів театрально-концертних й інших видовищних закладів, підприємств і колективів.Відповідно до статті 51 Закону № 1788 пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.Тобто у зазначеній нормі йдеться про роботи, які мають безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професійної працездатності (здатності виконувати роботу за професією) до настання віку, що дає право на пенсію за віком, а отже, до неможливості ефективно виконувати роботу без шкоди для власного здоров’я і безпеки оточуючих.З наведеного випливає, що втрата професійної працездатності або придатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років.Конституційний Суд України виходить з того, що встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, зазначених у пункті „а“ статті 54 Закону № 1788, та 55 років для осіб, зазначених у пунктах „е“, „ж“ статті 55 Закону № 1788, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави та суперечать положенням статей 1, 3, частини третьої статті 22, статті 46 Основного Закону України.Крім того, на думку Конституційного Суду України, внесення змін Законом № 213 до оспорюваних положень Закону № 1788 щодо підвищення на п’ять років пенсійного віку для жінок, збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, здійснювалося без урахування юридичної природи призначення пенсії за вислугу років, визначеної статтею 51 Закону № 1788. А саме того, що вказана пенсія встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Дія статті 51 Закону № 1788 поширюється на громадян, зайнятих на всіх без винятку роботах, вказаних у статтях 54, 55 Закону № 1788. Таким чином, зі змісту оспорюваних положень Закону № 1788 випливає, що стан здоров’я усіх працівників, зайнятих на роботах, визначених пунктом „а“ статті 54, пунктами „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „є“, „ж“ статті 55 Закону № 1788, через певний проміжок часу погіршується, у зв’язку з чим вони втрачають свою професійну працездатність або придатність до настання віку, що дає право на пенсію за віком.Положення Закону № 1788 щодо підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.У Рішенні КСУ зазначається, що законодавець, зрівнявши вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок, зайнятих на визначених пунктами „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ статті 55 Закону № 1788 роботах, що пов’язані зі шкідливим впливом на здоров’я та призводять до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком, скасував спеціальні гарантії щодо охорони праці і здоров’я жінок та встановлені спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугу років.З огляду на наведене оспорювані положення пункту „а“ статті 54, статті 55 Закону № 1788 зі змінами, внесеними Законом № 213 суперечать положенням статей 1, 3, 46 Основного Закону України.Внесені Законом № 213 зміни до пунктів „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ статті 55 Закону № 1788 в частині підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок також є такими, що суперечать частині третій статті 24 Конституції України.Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.Т.о. есть такое понятие как выход на пенсию по выслуге лет для отдельных категорий профессий, в том числе, связанных с потерей трудоспособности, у каждой профессии свой расчет, и выход на пенсию для таких категорий граждан не должен привязываться к возрасту, а лишь к критериям определения выслуги лет и утраты трудоспособности. Но в 2015-м данную норму попытались изменить законом, установив минимальную планку 50 и 55 лет, а так же подняв на пять лет льготный стаж, чтобы сэкономить на выплатах. КСУ эту норму отменил, признав ее неконституционной и данные люди должны выходить на пенсию по старой норме, но наш доблестные клерки пенсионного фонда считают, что по старой норме могут выйти только те кто получил 25 лет стажа до внесения изменений в Пенсионное законодательство в 2015 г., а те кто после доработают до 25 лет льготного стажа должны выйти на пенсию в 60 лет и только при наличии 35 лет стажа т.к. они считают старую норму 25 годах отменила в 2015 Верховная рада, новую норму принятую в 2015 г. о поднятии на пять лет до 30 льготного стажа лет стажа и введении минимум достижения 55 лет отменил КС Украины, никаких новых Цу у них от руководства нет и остается как они считаю только общая норма 60 лет и 35 лет стажа, о чем они и заявили моему брату и о чем я писал если бы вы были внимательны, если он с чем то не согласен может идти в суд-заявили клерки ПФ Украины. Вот так у нас чинуши трактуют закон и решения КС Украины. ПФ Украины и государство Украина в его лице считает, что основной эффект так называемой "пенсионной реформы" 2015 г. и решения КС Украины-согласно которому моему брату должны были бы назначить пенсию после 25 лет медицинского стажа на скорой и без привязки к постепенному повышению на пять лет с 2015 г. льготного стажа и достижения минимум 55 лет возраста (а у него в начале этого года как раз получается 25 лет мед стажа на скорой), так вот клерки ПФ и государство Украина в его лице считают по факту, что "реформа 2015" и Решение КС Украины должен выразиться в том, чтобы как можно больше пенсионеров выбросить "за борт", максимально отодвинув в заоблачные дали пенсионный возраст трактуя законы и решение КС Украина так как им выгодно согласно их негласной цели выбросить как можно больше людей из пенсионной системы, большая часть из которых просто не доживет до пенсии в 60 лет и 35 лет стажа по новым условиям в связи с утратой здоровья на работе Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 02:50 Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... где нет ни справедливости, ни законности, ни предсказуемости, ни порядка и фактически все интересы государства подчинены сиюминутным интересам власть имущих....еще на меня некоторые обижаются когда я пишу что власть имущие это мрази я просто не знаю как их еще назвать, это еще самое корректное определение власти, что мне приходит в голову когда я начинаю размышлять о положение дел в стране и государстве.



Заинтересовало его мнение в части



http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 19_1_0.pdf







Перечитал еще раз Решение КС Украины и отдельное мнение судьи КС Украины Саса С.В. по делу № 2-р/2019 сложилось впечатление, что возможно КС Украины специально принял такое решение, что бы позволить трактовать его чинушам ПФ Украины как им хочется, вопрос, зачем мне и другим платить налоги такому государствугде нет ни справедливости, ни законности, ни предсказуемости, ни порядка и фактически все интересы государства подчинены сиюминутным интересам власть имущих....еще на меня некоторые обижаются когда я пишу что власть имущие это мразия просто не знаю как их еще назвать, это еще самое корректное определение власти, что мне приходит в голову когда я начинаю размышлять о положение дел в стране и государстве.Заинтересовало его мнение в части Михалыч Повідомлень: 1259 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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