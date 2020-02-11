Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

Ось ти і вскрилось, рузьге. Само проголосувало за клоунів і тепер бідкається, що вони йому порізали пенсію, а в судах - бєспрєдєл. Ну так твої собраття керують як вони звикли на расії: силовикам все - іншим сосати велич. А про те, що в твоїй Одесі правил ніхто не дотримується, то дякуй "руському миру" що досі в головах таких як ти, що дивляться Монтян, Шаріїв, обирають відкритих ворогів країни котрі потім вам же за ваш кошт роблять життя нестерпним.
В Києві водії їздять більш-менш пристойно (крім дніпровських, донецьких і одеських номерів) і поліція веде себе сносно, хоча толку від неї дійсно небагато, але ніхто не спостерігає ані п'яних компаній ані поліціянтів від яких треба переходити на інший бік вулиці.
Так що свою пропаганду "не бот" засунь собі куди подалі