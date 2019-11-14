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Коломойський: «Всі знають, що націоналізація була...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні засідання апеляційного суду у справі про законність націоналізації ПриватБанку у 2016 році, колишній власник банку Ігор Коломойський заявив, що очікує на «справедливе рішення суду».
Дивися повний текст Коломойський: «Всі знають, що націоналізація була несправедливою»
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Додано: Чет 19 гру, 2019 11:23
затраты на выборы окупятся за полгода. гениально!
а сколько всего впереди. и главное отвечать не надо, потому что хозяин официально постов не занимает и бумаги не подписывает.
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goowean
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