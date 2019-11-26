Норма щодо незастосування РРО юридичними особами не стосується при наданні власних послуг.
Дивися повний текст Чи потрібен РРО при наданні власних послуг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 гру, 2019 11:11
Чи потрібен РРО при наданні власних послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібен РРО при наданні власних послуг.
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot], silver_arrow_ua і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|