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Чи потрібен РРО при
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Чи потрібен РРО при наданні власних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:11

Чи потрібен РРО при наданні власних послуг

Пропонуємо до обговорення:
Норма щодо незастосування РРО юридичними особами не стосується при наданні власних послуг.

Дивися повний текст Чи потрібен РРО при наданні власних послуг.
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