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У «е-Підприємець»
анонсували 5 нових послуг

У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:24

У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг

Пропонуємо до обговорення:
Електронний сервіс для спрощення ведення бізнесу «е-Підприємець» скоро поповниться п’ятьма новими послугами.

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У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг
R2
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Щось у Федоріва погано зі статистикою - проблема не відкрити бізнес, а закрити, от тоді треба бігати 53 дні+, а з відкриттям питань і не було...
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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