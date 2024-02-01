Електронний сервіс для спрощення ведення бізнесу «е-Підприємець» скоро поповниться п’ятьма новими послугами.
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У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 16:24
У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг
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Дивися повний текст
У «е-Підприємець» анонсували 5 нових послуг
Додано: Вів 05 лис, 2024 16:24
Щось у Федоріва погано зі статистикою - проблема не відкрити бізнес, а закрити, от тоді треба бігати 53 дні+, а з відкриттям питань і не було...
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