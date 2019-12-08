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Нова система камер
контролюватиме водіїв Німеччини

Нова система камер контролюватиме водіїв Німеччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:55

Нова система камер контролюватиме водіїв Німеччини

Пропонуємо до обговорення:
Німецька технологічна фірма Bosch розробила так звану "систему внутрішнього контролю" для автомобілів

Дивися повний текст Нова система камер контролюватиме водіїв Німеччини.
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