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Маск додав нову гру в електромобілі Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск продовжує поповнювати бібліотеку ігор Tesla. Тепер він анонсував ще два ігрових проекту для електромобіля.
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