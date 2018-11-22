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Конструктори винайшли «ходячий
велосипед», що схожий на...

Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42

Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на...

Пропонуємо до обговорення:
Восени 2014 року компанія carv розпочала роботу над адаптацією механізму Янсена до велосипеда.

Дивися повний текст Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на робота.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42

когда собаке нечего делать, то она ... лижет. Тоже самое и с этим "велосипедом" )))
RomanTik
 
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