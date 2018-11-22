Восени 2014 року компанія carv розпочала роботу над адаптацією механізму Янсена до велосипеда.
Дивися повний текст Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на робота.
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Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42
Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конструктори винайшли «ходячий велосипед», що схожий на робота.
Додано: Пон 06 січ, 2020 11:42
когда собаке нечего делать, то она ... лижет. Тоже самое и с этим "велосипедом" )))
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