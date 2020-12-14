Додано: Сер 03 вер, 2025 15:19

vladimir07 написав: Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем.Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?

а ось і перша помилка недосвідченого ділетанта)і звідки ж продавець вигадує цю цифру? він що, має достатню інфу щоб визначити реальну ринкову вартість?а націлений на результат ріелтор, цінующий свій час, спочатку робить аналітику на підставі угод аналогічних обʼєктів і вже потім разом з власником визначається з остаточною ціною, яка звичайно ж враховує його комісію, пересічний власник доступу до такої інфи не маєнормальний рил не стане витрачати час на обʼєкт, власник якого не зважає на ринок і виставляє ціну на підставі власних потребале зазвичай все відбувається інакше - жлобкуватий продаван, щиро впевнений що рилу має платити виключно покупець (бо так завжди було!) виставляє ціну на підставі хотєлок на аналогічні обʼєкти, ще й трошки накидує «для торгу», робить криві сумні фотки неприбраної квартири і через пару днів його оголошення потопає під десятками оголошень-клонів від рилів, які звично плюсують туди свою комісію і ніхто з покупців вже не буде шукати оголошення від власника на обʼєкт з неконкурентноспроможною ціноюяк результат - продаж підвисає на невизначений терміні це тільки початок)зи: а, ще - в численних оголошеннях-клонах може бути вказана ціна від балди і це стає неприємним сюрпризом для продавана, коли до нього на перегляд приходять покупці, яких привабила занижена рилами ціна та ще й починають торгуватись)