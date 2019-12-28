Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода: 1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная. 2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода: 1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная. 2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
п.2 гарантировано приводит к п.1
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
warlamp написав:Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода: 1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная. 2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
п.2 гарантировано приводит к п.1
Замкнутый круг: из 1 вытекает 2, из 2 вытекает 1.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода: 1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная. 2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
п.2 гарантировано приводит к п.1
Даже п.1 в будущем не гарантирован.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. Black Jack - White Business
Парадокс, но максимальную пенсию получают достаточно состоятельные люди, не нуждающиеся в ней : прокуроры, судьи, министры, депутаты. Те, у кого пенсия-единственный источник дохода получают нищенские пенсии, абы издохли побыстрее.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода: 1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная. 2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
п.2 гарантировано приводит к п.1
Даже п.1 в будущем не гарантирован.
Это всего лишь ваша рефлексия.
Знавал я много людей, которые сознательно работали за минималку-официально+конверт, аргументируя "я до пенсии не доживу". Никаких личных пенсионных фондов не создавали Доживали до пенсии и потом искренне удивлялись, а почему такая пенсия маленькая, я же всю жизнь работал.
Будущая пенсия - это трезвый расчёт, а не эмоции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Знавал я много людей, которые сознательно работали за минималку-официально+конверт, аргументируя "я до пенсии не доживу". Никаких личных пенсионных фондов не создавали Доживали до пенсии и потом искренне удивлялись, а почему такая пенсия маленькая, я же всю жизнь работал.
Будущая пенсия - это трезвый расчёт, а не эмоции
"Минималка" это все услуги социального направления, если там никто осознанно не будет работать то будете лично вывозить мусор на свалку на своем ламборгини и подметать свой подъезд, а после чего займетесь асфальтированием дорог. Трезвый не будет рассчитывать на государство, где нет никаких гарантий, конституция и законы меняются от правительства к правительству.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. Black Jack - White Business
rasmus написав:ПФ будет заботиться о выгодном размещении и преумножении этих средств? Не думаю. Им все равно.
Будет заботиться. Да еще как - на уровне не ниже начальника отдела контроля правильности назначения пенсий - есть у них по штату такая должность, кроме начальника отдела назначения пенсий: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85581779
eduard_k написав:Faceless А заводы на которых эти пенсионеры работали 30-лет назад, были скуплены олигархами за бесценок, может их и обязать компенсировать им пенсии?
На каких основаниях? То, что они где то там работали, не значит, что им владелец завода должен по гроб жизни. Фантазерам, которые думают, что капитал олигархов это большая куча долларов, надо перестать смотреть мультики, и кроме того научиться пользоваться калькулятором - даже если бы было возможно взять совокупные активы всех олигархов и пустить на пенсии, хватило бы один год добавить гривен 100-200