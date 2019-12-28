Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР

Додано: Сер 08 січ, 2020 21:09

Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода:

1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная.

2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.