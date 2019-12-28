RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення пенсійного віку
неминуче - глава комітету ВР

Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 06:54

  olegpm16 написав:У меня есть рецепт того, как спасти солидарную систему. Отметить депутатскую пенсию и начать с Галины Третьяковой.


Я могу ошибаться, но, вроде, уже считали (и не один раз), что пенсии, превышающие 10 минимальных, получает достаточно небольшое количество людей, и даже если ограничить максимальный размер пенсии 5 минимальными, это не решит проблему (хотя будет много восторга со стороны "рядовых тружеников"), поскольку проблема в самой солидарной системе, не рассчитаной на высокую долю пенсионеров, и в том, что народ всячески уходит от оплаты взносов в ПФ
PasserBy
 
Повідомлень: 190
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 07:29

  warlamp написав:Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода:
1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная.
2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.


Два вопроса:
1. Найти работу уже после 45 становится гораздо сложнее, а после 60 и подавно.
2. Уровень пенсионного обеспечения напрямую зависит от ВВП на душу населения, т.е. от уровня производства. При нормально работающей промышленности и адекватных налогах (при отсутствии разворовывания бюджета) даже на минимальную пенсию можно будет позволить себе не только хлеб и воду.

Поднятие ВВП на душу населения - это основной путь обеспеченной старости.
Кузя
 
Повідомлень: 353
З нами з: 08.03.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони
R2 » Суб 28 гру, 2019 15:50
4 520
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2020 06:13
shapo
Е-сервіси від Пенсійного фонду України
R2 » П'ят 03 січ, 2020 08:13
1 204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 08:14
mulder_vik
В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку
R2 » Суб 28 гру, 2019 11:12
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 11:13
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.