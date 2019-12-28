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Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 06:54
olegpm16 написав:
У меня есть рецепт того, как спасти солидарную систему. Отметить депутатскую пенсию и начать с Галины Третьяковой.
Я могу ошибаться, но, вроде, уже считали (и не один раз), что пенсии, превышающие 10 минимальных, получает достаточно небольшое количество людей, и даже если ограничить максимальный размер пенсии 5 минимальными, это не решит проблему (хотя будет много восторга со стороны "рядовых тружеников"), поскольку проблема в самой солидарной системе, не рассчитаной на высокую долю пенсионеров, и в том, что народ всячески уходит от оплаты взносов в ПФ
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Додано: Чет 09 січ, 2020 07:29
warlamp написав:
Из пенсионной реформы и последних нерадостных новостей можно сделать два вывода:
1. Достойная пенсия недостижима, в лучшем случае-минимальная, в худшем-социальная.
2. Лучше получать официально минимальную зарплату, а остальное, из конверта конвертировать в твердую валюту и создавать личный пенсионный фонд у себя в матрасе.
Два вопроса:
1. Найти работу уже после 45 становится гораздо сложнее, а после 60 и подавно.
2. Уровень пенсионного обеспечения напрямую зависит от ВВП на душу населения, т.е. от уровня производства. При нормально работающей промышленности и адекватных налогах (при отсутствии разворовывания бюджета) даже на минимальную пенсию можно будет позволить себе не только хлеб и воду.
Поднятие ВВП на душу населения - это основной путь обеспеченной старости.
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