Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:12
Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи
Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:28
Я так понял, в эту "графу" записали деньги с покупок с кредитных карт, но которые и так были в наличии.
Т.е. типа купили что-то на 5000грн (например) с кредитки, а не с зарплатки, и учли типа "получили бесплатный кредит на 5000грн".
Не думаю, что хватило ума как-то пользоваться кредитными деньгами с кеш-комиссией
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:35
Не думаю, что всё настолько печально.
А если это действительно так - то ерунда какая-то получается, профанация.
Впрочем, они вполне могли зайти к тому же моне, получить кредлим в 100к и громко заявить: "Взяли кредит на 100к" )
С наших станется )
Потому и спрашивал про расшифровку слова "кредит"
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:02
Пересмотрел видос. Кредитных команд было 3.
Но сколько всего было человек - загадка. А это - самое важное.
"2.5м за 2.5к" на 100 человек - вполне реально. А на 10 - абсолютно нереально.
Видос - как обычно: пустой, ниачём.
И ещё: гораздо интереснее было бы следить за соревнованиями команд онлайн, на протяжении года.
А не пост-фактум видеть дутые цифры с потолка
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13
Не, ну чего наехали, это рекламный проект портала.
Предлагаю все комментарии удалить, и возможность комментирования отключить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13
Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:20
Формально - да, любая часть процента является его долей.
А фактически, в данном контексте, - суммарные потери должны были быть в районе сотых или тысячных от процента.
0,1% - это очень дорого
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