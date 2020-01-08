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Как сотрудники Treeum взяли 2,5
млн грн кредитов и вложили 2

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:12

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  Ірина_ написав:Також, в цю суму увійшли розрахунки за допомогою кредитних карток

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:28

  mustbe написав:
  Ірина_ написав:Також, в цю суму увійшли розрахунки за допомогою кредитних карток

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем

Я так понял, в эту "графу" записали деньги с покупок с кредитных карт, но которые и так были в наличии.
Т.е. типа купили что-то на 5000грн (например) с кредитки, а не с зарплатки, и учли типа "получили бесплатный кредит на 5000грн".
Не думаю, что хватило ума как-то пользоваться кредитными деньгами с кеш-комиссией :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:35

  Вкладчик1234 написав:Я так понял, в эту "графу" записали деньги с покупок с кредитных карт, но которые и так были в наличии.
Т.е. типа купили что-то на 5000грн (например) с кредитки, а не с зарплатки, и учли типа "получили бесплатный кредит на 5000грн".
Не думаю, что хватило ума как-то пользоваться кредитными деньгами с кеш-комиссией :)

Не думаю, что всё настолько печально.
А если это действительно так - то ерунда какая-то получается, профанация.

Впрочем, они вполне могли зайти к тому же моне, получить кредлим в 100к и громко заявить: "Взяли кредит на 100к" )
С наших станется )
Потому и спрашивал про расшифровку слова "кредит"
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:02

Пересмотрел видос. Кредитных команд было 3.
Но сколько всего было человек - загадка. А это - самое важное.
"2.5м за 2.5к" на 100 человек - вполне реально. А на 10 - абсолютно нереально.
Видос - как обычно: пустой, ниачём.

И ещё: гораздо интереснее было бы следить за соревнованиями команд онлайн, на протяжении года.
А не пост-фактум видеть дутые цифры с потолка
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  mustbe написав:Суммарные потери должны быть доли процента, а никак не 0.1%.

А одна десятая процента - это не доли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:20

Формально - да, любая часть процента является его долей.
А фактически, в данном контексте, - суммарные потери должны были быть в районе сотых или тысячных от процента.
0,1% - это очень дорого
mustbe
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