RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как сотрудники Treeum взяли 2,5
млн грн кредитов и вложили 2

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:12

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  Ірина_ написав:Також, в цю суму увійшли розрахунки за допомогою кредитних карток

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 27.12.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:28

  mustbe написав:
  Ірина_ написав:Також, в цю суму увійшли розрахунки за допомогою кредитних карток

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем

Я так понял, в эту "графу" записали деньги с покупок с кредитных карт, но которые и так были в наличии.
Т.е. типа купили что-то на 5000грн (например) с кредитки, а не с зарплатки, и учли типа "получили бесплатный кредит на 5000грн".
Не думаю, что хватило ума как-то пользоваться кредитными деньгами с кеш-комиссией :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6485 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:35

  Вкладчик1234 написав:Я так понял, в эту "графу" записали деньги с покупок с кредитных карт, но которые и так были в наличии.
Т.е. типа купили что-то на 5000грн (например) с кредитки, а не с зарплатки, и учли типа "получили бесплатный кредит на 5000грн".
Не думаю, что хватило ума как-то пользоваться кредитными деньгами с кеш-комиссией :)

Не думаю, что всё настолько печально.
А если это действительно так - то ерунда какая-то получается, профанация.

Впрочем, они вполне могли зайти к тому же моне, получить кредлим в 100к и громко заявить: "Взяли кредит на 100к" )
С наших станется )
Потому и спрашивал про расшифровку слова "кредит"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 27.12.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:02

Пересмотрел видос. Кредитных команд было 3.
Но сколько всего было человек - загадка. А это - самое важное.
"2.5м за 2.5к" на 100 человек - вполне реально. А на 10 - абсолютно нереально.
Видос - как обычно: пустой, ниачём.

И ещё: гораздо интереснее было бы следить за соревнованиями команд онлайн, на протяжении года.
А не пост-фактум видеть дутые цифры с потолка
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 27.12.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

Не, ну чего наехали, это рекламный проект портала.
Предлагаю все комментарии удалить, и возможность комментирования отключить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14684
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3875 раз.
Подякували: 5814 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:13

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  mustbe написав:Суммарные потери должны быть доли процента, а никак не 0.1%.

А одна десятая процента - это не доли?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26259
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 6176 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:20

Формально - да, любая часть процента является его долей.
А фактически, в данном контексте, - суммарные потери должны были быть в районе сотых или тысячных от процента.
0,1% - это очень дорого
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 27.12.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:08

mustbe ого сколько вопросов) С удовольствием отвечу!
В игре было 2 НАПРАВЛЕНИЯ:
Заработать как можно больше
Взять в долг как можно больше и как можно дешевле!

Участие принимали 7 команд (2 направлений) - 55 участников! Каждая команда разрабатывала свою стратегию!

Ну, если речь идет про 35 инн - получается 2.5м / 35 = 71к на брата.
Если честно - слабо верится, хоть теоретически и возможно.
Ну, и как верно заметил guntherhouse777, - 2.5к - это транжирство.
Суммарные потери должны быть доли процента, а никак не 0.1%.
Брать кредиты только ради самого факта - тупо и неинтересно.
Гораздо интереснее на этом зарабатывать.


важно помнить, что это не только кредиты наличными, а и расчеты кредитными картами за разнообразнейшие услуги и товары за весь год. Также, некоторым сотрудникам удалось взять не маленькие суммы кредитов наличными в банках

Ирина, так сколько было инн ?


20 человек

Вы реально гасились с кредиток ?
Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем

по кредитным картам проводили покупки по терминалу, из них мы не погашали наличные кредиты

Впрочем, они вполне могли зайти к тому же моне, получить кредлим в 100к и громко заявить: "Взяли кредит на 100к" )
С наших станется )
Потому и спрашивал про расшифровку слова "кредит"


зачислялись только те операции по кредитным картам, которые были осуществлены в период проведения игры

Видать - кто-то проспал и не вовремя загасился )

да, были факапы. Был случай, когда участница возвращала кредит в МФО с карточки Монобанк и не увидела, что сумма возврата задела границу кредитных средств на карте и поэтому Монобанк снял комиссию за перевод. Также была ситуация, когда кредит взяли под 0%, но за выдачу снималась определенная комиссия и в договоре не дочитались этого пункта и влетели(

В результате!
Победила команда которая взяла кредитов на сумму 800 000 - и осталась в плюсе, на 25 000! Вот как это получилось и какая стратегия стала выигрышной может ответить капитан победитель! Если Вам всем будет интересно, тогда можно будет снять видео об этом лайфаке :wink:
В том что сумма транжирства, как Вы выразились, очень велика зависело от много факторов и сюрпризов наших банков, это сума всего эксперимента и всех участников кредитной команды.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 14.09.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:20

  freeze написав:Не, ну чего наехали, это рекламный проект портала.
Предлагаю все комментарии удалить, и возможность комментирования отключить.

Все в порядке, это нормально задавать вопросы. Тем более согласна, что видио очень короткое и малоинформативное, если учитывать, что игра длилась 9 месяцев.
Это не совсем рекламный проект, скорее личный опыт и свои наблюдения. Могу сказать одно (хотя, наверное, все об этом и так знают), нужно внимательно читать договоры и не верить рекламе!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 14.09.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:22

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

Ну якщо глянути зі сторони - то якось не дуже ...
Взяти кредит на 800 000 і отримати в результаті прибуток 3.125 % . Малувато буде ... Хоч ніби-то тут про прибуток і не йшлося - але все-таки теоретично про це думалося .
Puente
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
Ірина_ » Чет 09 січ, 2020 12:03
0 0
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 січ, 1970 02:00
Гість

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80481)
10.01.2020 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.