Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Можливо не дуже багато, але реально!
А ось ті, хто пішов іншим напрямком - заробити більше. Наступили на ще більші граблі. Одна з команд купили: 1 800$ по 27,20 грн
продали: 100$ по 26,30 грн та 1 700$ по 23,63 грн
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:32
Можливо не дуже багато, але реально!
А ось ті, хто пішов іншим напрямком - заробити більше. Наступили на ще більші граблі. Одна з команд купили: 1 800$ по 27,20 грн
продали: 100$ по 26,30 грн та 1 700$ по 23,63 грн
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:47
Тут всё понятно. Купить баксы летом и продать их зимой.
Все прогорели. Не интересно
Изначально неправильная постановка задачи.
Брать кредиты и тупо их гасить на следующий день - много ума не надо.
Более правильное ТЗ: как можно больше заработать на заёмных средствах
Не, ну это вообще ерунда. Если чел купил телек за 100к с кредлима - это совсем не значит, что он взял кредит на 100к.
Жонглирование терминами, про которые я говорил.
По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услуги
Под 0.1% ? Не верю
О, уже конкретика.
Громкую фразу "2.5м кредитов за 2.5к" делим на 20.
Получаем: "125к кредитов за 125грн".
На одних МФО - это абсолютно нереально.
Но если считать кредитом покупку с кредлима - то запросто
Да, было бы интересно.
Но не пустое видео ниочём, типа какие мы крутые.
А реальные цифры по одному инн
Я сам берут кредиты на несколько млн в год, темой более-менее владею.
Потому и заинтересовался фразой "2.5м за 2.5к"
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