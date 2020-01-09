Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Можливо не дуже багато, але реально!
А ось ті, хто пішов іншим напрямком - заробити більше. Наступили на ще більші граблі. Одна з команд купили: 1 800$ по 27,20 грн
продали: 100$ по 26,30 грн та 1 700$ по 23,63 грн
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:32
Можливо не дуже багато, але реально!
А ось ті, хто пішов іншим напрямком - заробити більше. Наступили на ще більші граблі. Одна з команд купили: 1 800$ по 27,20 грн
продали: 100$ по 26,30 грн та 1 700$ по 23,63 грн
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:47
Тут всё понятно. Купить баксы летом и продать их зимой.
Все прогорели. Не интересно
Изначально неправильная постановка задачи.
Брать кредиты и тупо их гасить на следующий день - много ума не надо.
Более правильное ТЗ: как можно больше заработать на заёмных средствах
Не, ну это вообще ерунда. Если чел купил телек за 100к с кредлима - это совсем не значит, что он взял кредит на 100к.
Жонглирование терминами, про которые я говорил.
По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услуги
Под 0.1% ? Не верю
О, уже конкретика.
Громкую фразу "2.5м кредитов за 2.5к" делим на 20.
Получаем: "125к кредитов за 125грн".
На одних МФО - это абсолютно нереально.
Но если считать кредитом покупку с кредлима - то запросто
Да, было бы интересно.
Но не пустое видео ниочём, типа какие мы крутые.
А реальные цифры по одному инн
Я сам берут кредиты на несколько млн в год, темой более-менее владею.
Потому и заинтересовался фразой "2.5м за 2.5к"
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:11
Ну уж точно больше 0.1%
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:26
Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи
Никто не говорил, что это 0,1%, ведь указано, что расходы на комиссии по всей сумме составили около 2,5 тыс грн
Товары и услуги тоже покупаются за деньги: живые они или безналичные - разницы нет
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:39
Нет, разница как раз есть.
Зачем было мучиться ?
Возьмите 20 человек, загоните их в аллу/моню/приват/а-банк/идею и тд.
Каждый получит 50к кредлима в этих пяти банках, и на все эти эти деньги накупит всякого барахла.
Итого 20 человек * 5 банков * 50к кредлима = 5 млн кредитов (как Вы это называете).
Делим пополам, так как дадут не всем, и где-то что-то пойдёт не так, получаем те самые 2.5м.
Расходы - ровно ноль. И не нужно целый год мучиться.
Так что - живые деньги и телевизоры, купленные за кредлим, - это абсолютно разные вещи
ЗЫ. Хотелось бы увидеть реальные цифры по одному инн, а то мы только воду переливаем из пустого в порожнее.
Видео - не надо. Нужны цифры
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58
Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи
Очень даже нормально.
Брать кредиты и оставаться при этом в плюсе - это уже перемога.
Я стараюсь брать кредиты под отрицательный процент, но удаётся это не настолько часто, как хотелось бы.
Конечно, если под кредитами понимать кредиты, а не телевизоры
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