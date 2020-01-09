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Как сотрудники Treeum взяли 2,5
млн грн кредитов и вложили 2

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:32

  Puente написав:Ну якщо глянути зі сторони - то якось не дуже ...
Взяти кредит на 800 000 і отримати в результаті прибуток 3.125 % . Малувато буде ... Хоч ніби-то тут про прибуток і не йшлося - але все-таки теоретично про це думалося .

Можливо не дуже багато, але реально!
А ось ті, хто пішов іншим напрямком - заробити більше. Наступили на ще більші граблі. Одна з команд купили: 1 800$ по 27,20 грн
продали: 100$ по 26,30 грн та 1 700$ по 23,63 грн
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:47

Заработать как можно больше

Тут всё понятно. Купить баксы летом и продать их зимой.
Все прогорели. Не интересно

Взять в долг как можно больше и как можно дешевле!

Изначально неправильная постановка задачи.
Брать кредиты и тупо их гасить на следующий день - много ума не надо.
Более правильное ТЗ: как можно больше заработать на заёмных средствах

важно помнить, что это не только кредиты наличными, а и расчеты кредитными картами за разнообразнейшие услуги и товары за весь год

Не, ну это вообще ерунда. Если чел купил телек за 100к с кредлима - это совсем не значит, что он взял кредит на 100к.
Жонглирование терминами, про которые я говорил.
По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услуги

Также, некоторым сотрудникам удалось взять не маленькие суммы кредитов наличными в банках

Под 0.1% ? Не верю

20 человек

О, уже конкретика.
Громкую фразу "2.5м кредитов за 2.5к" делим на 20.
Получаем: "125к кредитов за 125грн".
На одних МФО - это абсолютно нереально.
Но если считать кредитом покупку с кредлима - то запросто

Победила команда которая взяла кредитов на сумму 800 000 - и осталась в плюсе, на 25 000! Вот как это получилось и какая стратегия стала выигрышной может ответить капитан победитель! Если Вам всем будет интересно, тогда можно будет снять видео об этом лайфаке :wink:

Да, было бы интересно.
Но не пустое видео ниочём, типа какие мы крутые.
А реальные цифры по одному инн

Я сам берут кредиты на несколько млн в год, темой более-менее владею.
Потому и заинтересовался фразой "2.5м за 2.5к"
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:03

mustbe,
Оно!. Несколько млн.в год!!!
Это ж сколько %% надо заплатить?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:11

Ну уж точно больше 0.1%
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:26

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  mustbe написав:Под 0.1% ? Не верю

Никто не говорил, что это 0,1%, ведь указано, что расходы на комиссии по всей сумме составили около 2,5 тыс грн

  mustbe написав:Жонглирование терминами, про которые я говорил.
По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услуги

Товары и услуги тоже покупаются за деньги: живые они или безналичные - разницы нет
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:39

  Ірина_ написав:
  mustbe написав:Жонглирование терминами, про которые я говорил.
По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услуги

Товары и услуги тоже покупаются за деньги: живые они или безналичные - разницы нет

Нет, разница как раз есть.
Зачем было мучиться ?
Возьмите 20 человек, загоните их в аллу/моню/приват/а-банк/идею и тд.
Каждый получит 50к кредлима в этих пяти банках, и на все эти эти деньги накупит всякого барахла.
Итого 20 человек * 5 банков * 50к кредлима = 5 млн кредитов (как Вы это называете).
Делим пополам, так как дадут не всем, и где-то что-то пойдёт не так, получаем те самые 2.5м.
Расходы - ровно ноль. И не нужно целый год мучиться.
Так что - живые деньги и телевизоры, купленные за кредлим, - это абсолютно разные вещи

ЗЫ. Хотелось бы увидеть реальные цифры по одному инн, а то мы только воду переливаем из пустого в порожнее.
Видео - не надо. Нужны цифры
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:58

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  Puente написав:Взяти кредит на 800 000 і отримати в результаті прибуток 3.125 % . Малувато буде

Очень даже нормально.
Брать кредиты и оставаться при этом в плюсе - это уже перемога.
Я стараюсь брать кредиты под отрицательный процент, но удаётся это не настолько часто, как хотелось бы.

Конечно, если под кредитами понимать кредиты, а не телевизоры
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:44

  mustbe написав:
  Puente написав:Взяти кредит на 800 000 і отримати в результаті прибуток 3.125 % . Малувато буде

Очень даже нормально.
Брать кредиты и оставаться при этом в плюсе - это уже перемога.
Я стараюсь брать кредиты под отрицательный процент, но удаётся это не настолько часто, как хотелось бы.

Конечно, если под кредитами понимать кредиты, а не телевизоры

Какой хитрый человек)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:15

Re: Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложи

  mustbe написав:Брать кредиты и оставаться при этом в плюсе - это уже перемога.
Я стараюсь брать кредиты под отрицательный процент, но удаётся это не настолько часто, как хотелось бы.

На каждом кредите наличными онлайн мы зарабатывали, минимум 200 грн. Оформляя кредит мы зарабатывали на рефералки + ложили на депозит пару дней. А с некоторых кредитов мы зарабатывали и 800 грн. Вот так смогли заработать
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:28

  Ірина_ написав:На каждом кредите наличными онлайн мы зарабатывали, минимум 200 грн. Оформляя кредит мы зарабатывали на рефералки + ложили на депозит пару дней. А с некоторых кредитов мы зарабатывали и 800 грн. Вот так смогли заработать

Это всё легко и радужно только для первых кредитов.
Потом наступают суровые будни: 1,5% - 2% в день.

Повторюсь, хотелось бы увидеть реальные цифры по одному инн
mustbe
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