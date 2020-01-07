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«Київстар» запустив тариф
для людей старшого віку

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив тарифний план «Дзвінки для батьків» для абонентів старшого віку.

Дивися повний текст «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку.
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Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:31

  valya написав:Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.


С переходом на контракт :shock: . Дьявол кроется в деталях :cry: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:34

Йоханий Бабай яка щедрість від Киїістару. Аж переживати за них став щоб не збанкрутували. :-)
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