Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив тарифний план «Дзвінки для батьків» для абонентів старшого віку.
Дивися повний текст «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26
«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:27
Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:31
С переходом на контракт . Дьявол кроется в деталях .
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:34
Йоханий Бабай яка щедрість від Киїістару. Аж переживати за них став щоб не збанкрутували.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:53
Даже не читая условия, уверен,в договоре на паре страниц мелким шрифтом,очень интересная информация имеется.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:14
у того же КС есть другие тарифы (с ограниченным распространением) с бОльшим количеством ништяков и в районе 35 грн.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:07
Gln_Vlrn, был, для тех кого принудительно 2 года назад перевели на абонплату и кто вообще никуда тупо не звонит, только платит непонятно за что (а это полстраны, почти все пенсионеры так, мегаразводняк от ставшего, кстати, полностью российским киевстара), так это как раз тот тариф, о котором речь в статье, он с февраля дорожает до 60.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:08
То есть подорожание этого самого дешевого тарифа с 35 гривен до 60 и его переименование они представляют как великое благо. Ну, для самого рашастара, конечно.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:13
Лососните тунца, черти. Кому цена критична, давно в 3мобе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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