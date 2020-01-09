Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в 2020 році буде отримувати щомісячну зарплату в 1,9 млн гривень.
Дивися повний текст Зарплата гендиректора \"Укрпошти\" в 2020 році зросте до 1,9 млн гривень на місяць.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 08:55
Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата гендиректора \"Укрпошти\" в 2020 році зросте до 1,9 млн гривень на місяць.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:55
П...ц. Менеджмент Ахметки розвалив Укртелеком. Тепер взялись за Укрпошту. Реально на пошті розруха та дергадація.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:04
А пенсионерам по несколько десятков грн добавляют рехформаторы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:10
ух .... топ-месенджер українського розливу.
як вся верхівка плутократів.
слава великому зеленому болоту!
блазні всіх країн обєднуйтеся у партію зєні-бєні!
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:24
Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:25
Это ДНО.Отделения закрываются,действующие работают по 3 дня в неделю,а у руководителя зарплата 2млн.ОТКУДА.ЗА ЧТО???
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:33
Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..
Это пять (с)
Убогая нищая контора и мега эффективный менеджер с многомиллионными зарплатами.
Совсем берега потеряли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:36
freeze
Просто настав "кінець епохи бідності"!
Міністри, депутати, прокурори, керівник "Укрпошти".
На цьому, здається, перелік і закінчується
Всім іншим - дивитися "Квартал"!
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