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Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:02
Умиляет 30 копеек в конце суммы
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papazina
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:09
ну тепер зрозуміло хто обкрадає казну та пенсіонерів - укрпошта
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vova_pochernin
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20
Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22
Всюдиносапхайчик написав:
Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...
Да я недавно в центре Одессы получал посылку на Укрпочте, там работник вручную заполняла квитанцию мне на выдачу и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича. Лютый трэш.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22
гос.предприятие! Все вопросы соответствующему министерству.
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intrastranger
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:48
freeze написав:
и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича.
о! на Вашем еще лампочка есть...
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Arien
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