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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:02

Умиляет 30 копеек в конце суммы
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:09

ну тепер зрозуміло хто обкрадає казну та пенсіонерів - укрпошта
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20

Re: Зарплата гендиректора

Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22

  Всюдиносапхайчик написав:Майже мільйон доларів за поточним курсом на рік... Я не проти високих зарплат, але це зависока зарплата для керівника підприємства. До речі, інтернет додаток Укрпошти для телефона так і не працює - не розумію навіщо він взагалі є. А днями забирав посилку, то черга була десь хвилин на 40-45. Так не повинно бути. Такому рівю обслуговування більш відповідна зарплата на рівні десяти тисяч гривень...


Да я недавно в центре Одессы получал посылку на Укрпочте, там работник вручную заполняла квитанцию мне на выдачу и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича. Лютый трэш.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22

гос.предприятие! Все вопросы соответствующему министерству.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:48

  freeze написав:и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича.


о! на Вашем еще лампочка есть...
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:35

  Arien написав:
  freeze написав:и во всем отделении горела одна лампочка, причём не ледовская лампочка, а Ильича.


о! на Вашем еще лампочка есть...

:mrgreen:
У нас лишились и помещения :oops:
- Работают 3-4 дня в неделю.(оставили одно отделение в городе)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:45

Было бы очень хорошо, если кто-то отправил этого человека почтальоном на Троещину, чтобы он нарочно разносил пенсию пенсионерам.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:13

Re: Зарплата гендиректора

информация из википедии
"Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (з 7 жовтня 2019)". прям закрытый клуб какой-то
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:16

госпредприятие с нищебродскими отделениями, и директор с зарплатой в два ляма - совок во всей красе. И так везде! Как по мне нужны проверки таких нищенских зарплат или налоги в 50% на доход выше 100 тысяч(так хотя бы какая то польза будет)
p.s. забрать посылку целое записывают адрес на бумажку потом ищут минут 15 потом ходят сканируют посылку потом журнал заполняют под роспись плюс очередь забрать посылку за пол часа счастье
acidw1
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