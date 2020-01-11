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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:20

  Бывалый написав:Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?

Страна безумных возможностей.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22

Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..

ruvex написав:
  Бывалый написав:Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?

Страна безумных возможностей.


Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31

  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.

Логично, после закрытия отделений и продажи лампочек нужно же как то жить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:03

Re: Зарплата гендиректора

  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.


Допомагає? )
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:24

  V2 написав:
  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.


Допомагає? )


Им, как видим по суммам, в разы растущим ежегодно - да :evil:
А для всех остальных - пользы нифига.

ДО их реформ, посылки из Китая доставляли за 8-15 дней, иногда сроки до месяца затягивались, но это было крайне редко и уже считалось ну ооочень долгой доставкой.
ПОСЛЕ прихода д-эффективных настал трэш, теперь если месяц - это быстро, средний срок 32-45 дней. Рекорд был в прошлом месяце - 88 дней. Али мне уже давно и деньги вернули и я успел даже забыть что заказывал :mrgreen: :roll:

И таки да, после "оптимизации" отделений очереди по 10 человек теперь - норма. Раньше было 1-3, если уже 5 то это было много.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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