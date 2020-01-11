Страна безумных возможностей.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:20
Страна безумных возможностей.
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Black Jack - White Business
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22
Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..
Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31
Логично, после закрытия отделений и продажи лампочек нужно же как то жить.
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Black Jack - White Business
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:03
Re: Зарплата гендиректора
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:24
Им, как видим по суммам, в разы растущим ежегодно - да
А для всех остальных - пользы нифига.
ДО их реформ, посылки из Китая доставляли за 8-15 дней, иногда сроки до месяца затягивались, но это было крайне редко и уже считалось ну ооочень долгой доставкой.
ПОСЛЕ прихода д-эффективных настал трэш, теперь если месяц - это быстро, средний срок 32-45 дней. Рекорд был в прошлом месяце - 88 дней. Али мне уже давно и деньги вернули и я успел даже забыть что заказывал
И таки да, после "оптимизации" отделений очереди по 10 человек теперь - норма. Раньше было 1-3, если уже 5 то это было много.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:12
Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..
Мне, наверное, везёт, но мое отделение без каких либо журналов, спрашивают номер или адрес, приносят, подписываешь распечатанную квитанцию и все. Не медленнее обычно чем на новой почте
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