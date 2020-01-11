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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:20

  Бывалый написав:Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?

Страна безумных возможностей.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:22

Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..

ruvex написав:
  Бывалый написав:Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?

Страна безумных возможностей.


Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31

  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.

Логично, после закрытия отделений и продажи лампочек нужно же как то жить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:03

Re: Зарплата гендиректора

  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.


Допомагає? )
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:24

  V2 написав:
  freeze написав:Говорят, чтобы эффективные менеджеры не воровали, они должны получать большую зарплату.


Допомагає? )


Им, как видим по суммам, в разы растущим ежегодно - да :evil:
А для всех остальных - пользы нифига.

ДО их реформ, посылки из Китая доставляли за 8-15 дней, иногда сроки до месяца затягивались, но это было крайне редко и уже считалось ну ооочень долгой доставкой.
ПОСЛЕ прихода д-эффективных настал трэш, теперь если месяц - это быстро, средний срок 32-45 дней. Рекорд был в прошлом месяце - 88 дней. Али мне уже давно и деньги вернули и я успел даже забыть что заказывал :mrgreen: :roll:

И таки да, после "оптимизации" отделений очереди по 10 человек теперь - норма. Раньше было 1-3, если уже 5 то это было много.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:12

Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..

acidw1 написав:госпредприятие с нищебродскими отделениями, и директор с зарплатой в два ляма - совок во всей красе. И так везде! Как по мне нужны проверки таких нищенских зарплат или налоги в 50% на доход выше 100 тысяч(так хотя бы какая то польза будет)
p.s. забрать посылку целое записывают адрес на бумажку потом ищут минут 15 потом ходят сканируют посылку потом журнал заполняют под роспись плюс очередь забрать посылку за пол часа счастье


Мне, наверное, везёт, но мое отделение без каких либо журналов, спрашивают номер или адрес, приносят, подписываешь распечатанную квитанцию и все. Не медленнее обычно чем на новой почте
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:53

  Faceless написав:Мне, наверное, везёт, но мое отделение без каких либо журналов, спрашивают номер или адрес, приносят, подписываешь распечатанную квитанцию и все. Не медленнее обычно чем на новой почте


А у меня вечно очереди т.к. єлементарно некому работать. Сравнение с Новой почтой явно не в пользу Укрпочты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:38

Зарплата гендиректора Укрпочты оказалась в 2 раза выше чем у президента США - достойный труд должен и оплачиваться достойно !
https://strana.ua/news/244317-hlava-ukr ... -ssha.html
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 00:03

  warlamp написав:Зарплата гендиректора Укрпочты оказалась в 2 раза выше чем у президента США - достойный труд должен и оплачиваться достойно !
https://strana.ua/news/244317-hlava-ukr ... -ssha.html

Это воровство или грабёж?
Или может мародерство?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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