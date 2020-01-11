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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:10

  V2 написав:Це кінець епохи гідності!
Хоча, "какая разница"!

1. "Епоха гідності" и не начиналась. Вы же не думаете, что перформансы на Майдане - это была "гідність"?
И где она сейчас? Зеленский забрал что ли? Или просто не оплатили?
Где же эти "гідні"? Что-то не видно ни Майданов, ни даже петиций на сайте Президента

2. А разницы нет. Сейчас - соросята. До этого - свинарчуки и прочие гелетеи, яценюки со стенами, и яреськи с реструктуризациями, и "патриоты" омельяны с детьми-американцами. До этого - ОПГ "Семья". До этого - пасечник с "Украиной-3000" и "Лікарней майбутнього"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:14

Re: Зарплата гендиректора

  Вкладчик1234 написав:Сейчас - соросята.


Вдалий прийом не запачкатись!
А так звані "соросяти" - це не зелені брати, яких протягнув Янелох через свій парламент?!

  Вкладчик1234 написав: А разницы нет.


На виборах обіцяли, що різниця буде! І долярчики вірили у це :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:28

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:Сейчас - соросята.


Вдалий прийом не запачкатись!
А так звані "соросяти" - це не зелені брати, яких протягнув Янелох через свій парламент?!

  Вкладчик1234 написав: А разницы нет.


На виборах обіцяли, що різниця буде! І долярчики вірили у це :mrgreen:

Соросята до этого тоже прошли чуть ли все партии, и половина из них - потомки функционеров КПСС.
Большинство из них уже побывало в БПП, НФ, БЮТ, Нашей Украине, Партии Регионов, и т.д.
А до этого их родители и бабушки-дедушки были коммунистами и комсомольцами (Фарионы, Кубивы, Турчиновы, Порошенки и прочие Парубии)

Именно к Зеленскому особых претензий нет (у меня), т.к. не было больших ожиданий.
Обидно, что пипл развели в который раз.
Но дальше попыток может и не быть, т.к. "декомунизировали" уже всё, осталось ещё землю расписать, и можно расходиться :)

Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Любая власть должна знать: если зашкварились - на выход.
Соросята это поняли заранее - поэтому "работают" с первого дня. И укатят в турбо-режиме, никто и опомниться не успеет. А не как прошлые - держались (и держатся) за власть, как больные.

Я не против выборов хоть каждый год, если власть шкварится. У меня нет какой-то лояльности, или сентиментов к кому-либо.
Не справились со своей работой - на выход. Накосячили или проворовались - на нары
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:52

  Вкладчик1234 написав:Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко.


Думаю, что банда Порошенко была лучше нынешней банды соросят, по крайней мере первые были профессиональней и не допускали откровенного бреда в экономике как нынешние птенцы Сороса, которые в основном не имеют никакого опыта управления и знаний.
Порошенко в конце каденции метлой повыметал всех этих аматоров из всех структур власти. И они ему отомстили :mrgreen: Всякие расследования про Свинарчуков и тд - это дело рук соросят 8)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:02

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко.


Думаю, что банда Порошенко была лучше нынешней банды соросят, по крайней мере первые были профессиональней и не допускали откровенного бреда в экономике как нынешние птенцы Сороса, которые в основном не имеют никакого опыта управления и знаний.
Порошенко в конце каденции метлой повыметал всех этих аматоров из всех структур власти. И они ему отомстили :mrgreen: Всякие расследования про Свинарчуков и тд - это дело рук соросят 8)

Да ладно. А Генпрокулол без юр. образования? А Гелетей? А "судебная реформа"? Ещё куча примеров.
Поначалу Порошенко начал строить "систему" по подобию "Семьи" Януковича.
Потом понял, что "пипл не схавает", - решил строить по подобию "скрепного православия". Но тут пипл не тот :)

И выкосил Порошенко соросят не потому что расставил туда лучших, а потому что расставил туда "своих" (суды например). Это своего рода "линия обороны" лично Порошенка, чем действие на пользу стране.
Это ему нужно понятно зачём ;)

При Порошенко сейчас бакс был бы наверно па28. И хоть я в баксе в основном, но против его возвращения. Разве что на нары
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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