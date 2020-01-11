Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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V2 написав:Це кінець епохи гідності! Хоча, "какая разница"!
1. "Епоха гідності" и не начиналась. Вы же не думаете, что перформансы на Майдане - это была "гідність"? И где она сейчас? Зеленский забрал что ли? Или просто не оплатили? Где же эти "гідні"? Что-то не видно ни Майданов, ни даже петиций на сайте Президента
2. А разницы нет. Сейчас - соросята. До этого - свинарчуки и прочие гелетеи, яценюки со стенами, и яреськи с реструктуризациями, и "патриоты" омельяны с детьми-американцами. До этого - ОПГ "Семья". До этого - пасечник с "Украиной-3000" и "Лікарней майбутнього"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вдалий прийом не запачкатись! А так звані "соросяти" - це не зелені брати, яких протягнув Янелох через свій парламент?!
Вкладчик1234 написав: А разницы нет.
На виборах обіцяли, що різниця буде! І долярчики вірили у це
Соросята до этого тоже прошли чуть ли все партии, и половина из них - потомки функционеров КПСС. Большинство из них уже побывало в БПП, НФ, БЮТ, Нашей Украине, Партии Регионов, и т.д. А до этого их родители и бабушки-дедушки были коммунистами и комсомольцами (Фарионы, Кубивы, Турчиновы, Порошенки и прочие Парубии)
Именно к Зеленскому особых претензий нет (у меня), т.к. не было больших ожиданий. Обидно, что пипл развели в который раз. Но дальше попыток может и не быть, т.к. "декомунизировали" уже всё, осталось ещё землю расписать, и можно расходиться
Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Любая власть должна знать: если зашкварились - на выход. Соросята это поняли заранее - поэтому "работают" с первого дня. И укатят в турбо-режиме, никто и опомниться не успеет. А не как прошлые - держались (и держатся) за власть, как больные.
Я не против выборов хоть каждый год, если власть шкварится. У меня нет какой-то лояльности, или сентиментов к кому-либо. Не справились со своей работой - на выход. Накосячили или проворовались - на нары
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко.
Думаю, что банда Порошенко была лучше нынешней банды соросят, по крайней мере первые были профессиональней и не допускали откровенного бреда в экономике как нынешние птенцы Сороса, которые в основном не имеют никакого опыта управления и знаний. Порошенко в конце каденции метлой повыметал всех этих аматоров из всех структур власти. И они ему отомстили Всякие расследования про Свинарчуков и тд - это дело рук соросят
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вкладчик1234 написав:Я не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко.
Думаю, что банда Порошенко была лучше нынешней банды соросят, по крайней мере первые были профессиональней и не допускали откровенного бреда в экономике как нынешние птенцы Сороса, которые в основном не имеют никакого опыта управления и знаний. Порошенко в конце каденции метлой повыметал всех этих аматоров из всех структур власти. И они ему отомстили Всякие расследования про Свинарчуков и тд - это дело рук соросят
Да ладно. А Генпрокулол без юр. образования? А Гелетей? А "судебная реформа"? Ещё куча примеров. Поначалу Порошенко начал строить "систему" по подобию "Семьи" Януковича. Потом понял, что "пипл не схавает", - решил строить по подобию "скрепного православия". Но тут пипл не тот
И выкосил Порошенко соросят не потому что расставил туда лучших, а потому что расставил туда "своих" (суды например). Это своего рода "линия обороны" лично Порошенка, чем действие на пользу стране. Это ему нужно понятно зачём
При Порошенко сейчас бакс был бы наверно па28. И хоть я в баксе в основном, но против его возвращения. Разве что на нары
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Да ладно. А Генпрокулол без юр. образования?
А який сенс, що в трубадурів є юридична освіта, якщо вони клали на закон та виконують телефонні вказівки?!!
Разницы нет. Но менять нужно до тех пор, пока не найдём правильный вариант. Если пипл не может выбрать по каким-то "качественным" параметрам, то давайте методом перебора Или "расслабиться и получать удовольствие"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Да ладно. А Генпрокулол без юр. образования?
А який сенс, що в трубадурів є юридична освіта, якщо вони клали на закон та виконують телефонні вказівки?!!
Разницы нет. Но менять нужно до тех пор, пока не найдём правильный вариант. Если пипл не может выбрать по каким-то "качественным" параметрам, то давайте методом перебора Или "расслабиться и получать удовольствие"?
Рух політичної системи йде в напрямку Білорусі або поребрика, тільки значно швидше! Тому, думай_ТЕ!