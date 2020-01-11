Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06

Пишут, что Зеленский был вчера в ярости от новостей по гигантским зарплатам. Прочухай получили Богдан, Разумков и Гончарук.

На утреннем заседании Рады Разумков уже поднял этот вопрос, сегодня слуги народа должны собраться и обсудить ситуацию, как реагировать на огромные зарплаты бюджетных топ-чиновников.



Как по мне ситуация выглядит так, что Зеленский не контролирует процесс, а просто театрально мечет громы и молнии. А его никто не боится.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.