2018 год
571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 год
1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 год
1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
Зарплата отличная. Не спорим, а как вам качество работы почты?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:46
Глава Укрпочты Игорь Смелянский кроме американского паспорта имеет доволи неплохую зарплату. Впрочем, судите сами
2018 год
571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 год
1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 год
1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
Зарплата отличная. Не спорим, а как вам качество работы почты?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:06
Пишут, что Зеленский был вчера в ярости от новостей по гигантским зарплатам. Прочухай получили Богдан, Разумков и Гончарук.
На утреннем заседании Рады Разумков уже поднял этот вопрос, сегодня слуги народа должны собраться и обсудить ситуацию, как реагировать на огромные зарплаты бюджетных топ-чиновников.
Как по мне ситуация выглядит так, что Зеленский не контролирует процесс, а просто театрально мечет громы и молнии. А его никто не боится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:17
freeze
5 хвилин послухали - зате 100 тис. кожного місяця на рахунки падає
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