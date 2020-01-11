За перевищення швидкості в Україні протягом 11 місяців 2019 року було оштрафовано водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень.
Дивися повний текст За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:07
За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на...
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Дивися повний текст За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень.
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:07
Цель какая была? Поиметь денег на штрафах или сберечь человеческие жизни?
В статье видно за что чесались.
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