RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За перевищення швидкості в
Україні оштрафували водіїв на...

За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:07

За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на...

Пропонуємо до обговорення:
За перевищення швидкості в Україні протягом 11 місяців 2019 року було оштрафовано водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень.

Дивися повний текст За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 90 мільйонів гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92812
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:07

Цель какая была? Поиметь денег на штрафах или сберечь человеческие жизни?
В статье видно за что чесались.
p_a_l
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні розроблять новий закон про страхування
R2 » Суб 11 січ, 2020 14:12
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 14:12
igorbuda52
В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів
R2 » П'ят 10 січ, 2020 16:35
2 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 17:29
NetSerpent
Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня
R2 » П'ят 10 січ, 2020 13:09
4 242
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 14:31
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.