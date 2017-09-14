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Стало відомо, скільки
заробляють топ-менеджери Apple

Стало відомо, скільки заробляють топ-менеджери Apple
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:19

Стало відомо, скільки заробляють топ-менеджери Apple

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук передав SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) дані про свою зарплату в компанії.

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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:19

СЕО Укрпочты скоро догонят по базовым зарплатам, не такой уж большой разрыв остался.
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