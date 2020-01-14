Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук передав SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) дані про свою зарплату в компанії.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробляють топ-менеджери Apple.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 12:19
Стало відомо, скільки заробляють топ-менеджери Apple
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробляють топ-менеджери Apple.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:19
СЕО Укрпочты скоро догонят по базовым зарплатам, не такой уж большой разрыв остался.
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:17
Нефтегаз наверно скоро перегонит по зарплатам американский нефтяной сектор
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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