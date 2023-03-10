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Ідеї для торгівлі
на ринках США

Ідеї для торгівлі на ринках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:34

Re: Ідеї для торгівлі на ринках США

ну все, майкл беррі накінець наврочить кризу. але помер наче якийсь мусорний банк, перегрались з нфт/кріпто братушками. (Чесно офтоплю, ліньки розбиратись, побачу що на наступному тижні буде. Сам сиджу в облігаціях, тому навіть не слідкую що там з акціями).
adj
 
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