|
|
Ідеї для торгівлі на ринках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:34
ну все, майкл беррі накінець наврочить кризу. але помер наче якийсь мусорний банк, перегрались з нфт/кріпто братушками. (Чесно офтоплю, ліньки розбиратись, побачу що на наступному тижні буде. Сам сиджу в облігаціях, тому навіть не слідкую що там з акціями).
-
adj
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему