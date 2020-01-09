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Дефіцит торгівлі товарами України
склав 9,3 мільярда доларів

Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:28

  serpsp написав:Волгарь Экспортеры не все показывают реальную выручку, реализуют товары (зерно к примеру) по минимальным ценам фирмам - прокладкам, которые потом реализуют по нормальной цене. Маржа ввозится наликом. И жизнь кучерявая... Просчитай сколько зерна вывезли (50 млн тонн) кукуруза - 168 долларов США за тонну, пшеница 3 кл - до 200.

Впервые слышу о подобном - обычно занижают стоимость фактур ПРИ ИМПОРТЕ.
А уж ввести НАЛОМ часть выручки от тендера на поставку 100-150 тыс. т зерна в Египет или Турцию - ВООБЩЕ из области фантастики. Да и большого смысла нет - по данным Минфина реальное сальдо отрицательное платежей минимум на 3 млрд. больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:45

  astatempo написав: Они сейчас иностранцев от земли отодвинут,

Двойное гражданство введут и подвинут обратно. Эти новые очень хитрожопые.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:50

ничего страшного тут нет, рабочая сила работающая за рубежом это тоже по сути товар и только переводы заробитчан перекрывают этот дефицит.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:21

Re: Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда дол

  unicdima написав:рабочая сила работающая за рубежом это тоже по сути товар

Абсолютно правильно! Это еще Карл Маркс подметил :)
Проблема в том, что чем больше этот "товар" находится за границей, то тем больше вероятность, что он там и останется. Молодые, которые уехали на заработки, уже не планируют возвращаться, а пожилые всеми усилиями стараются устроить детей на обучение за границу, естественно, с последующей перспективой там остаться.
Другая проблема, что этот процесс уже давно начался, незаметно, но однозначно чётко наблюдаемый. Когда общаешься с людьми с западной и центрально-западной Украины, то никто уже даже не обсуждает, в какой ВУЗ страны ребенка отправить, речь всегда идёт исключительно о том, в какую страну (!) отправить ребенка учиться. И если лет 5 назад обсуждали ближнее зарубежье (Польша, Чехия и т.д.), то сейчас уже обсуждается Германия, Нидерланды и т.д.
Кстати, рекомендую посмотреть на динамику денежных переводов в Украину (например, здесь https://realist.online/article/puti-zar ... -na-rodinu, хотя можете сами нагугить любой другой сайт) - она уже ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
PS: учитывая, что Польские банки уже дают ипотеку украинцам под смешные 2-3% годовых, то всё ооочень печально для Украины.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:52

  astatempo написав:
  sal написав:
  astatempo написав:Может пора уже признать, что надо рынки менять

Ничего не нужно менять.
"Финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы “Универ”, считает, что ситуация в промышленности в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику."

Наверное, так оно уже и есть. Но надо ж менять ситуацию. Они сейчас иностранцев от земли отодвинут, но кроме того, чтобы инвестировать в землю, нужно ещё и инвестировать в село. А для этого нужна промышленность.

Инвестиции в село? Сельская школа, амбулатория, водопровод, дороги освещение? Зачем? С нынешними технологиями и техникой обработки земли выгоднее село снести и на его месте сделать поле.
Sam17a
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  #<12
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