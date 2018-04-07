Finance.ua: Україна перейшла на IBAN. Що це означає?

Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31

Не знаю как в других банках, но в ОТП банке просто бардак с этими IBAN счетами - клиенты не знают как погасить кредит удаленно из за того, что не знают свои новые IBAN счета. Дозвонится в ОТП банк на горячую линию не реально.Знакомый из Ощадбанка говорит, что у них такой же хаос, с этими IBAN счетам - люди не знают где их взять и платежи висят на счетах до выяснения и не попадают на счета назначения.Для клиентов всех банков, хочу рассказать два способа, как получить IBAN своего банка.1. На официальных сайтах своего банка должен быть конвертер IBAN счетов, где вписав старый счет Вы можете получить новый IBAN счет.2. На официальном сайте IBAN,, есть калькулятор, где вписав МФО своего банка и старый счет, можно сгенерировать новый IBAN счет.