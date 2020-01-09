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Google опублікував графік, коли Chrome припинить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Google опублікував оновлений графік, коли додатки Chrome перестануть працювати на всіх платформах. У червні 2022 року вони зникнуть назавжди, але це залежить від того, на якій платформі ви перебуваєте.
Дивися повний текст Google опублікував графік, коли Chrome припинить працювати на всіх платформах
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R2
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 07:41
Ничего не понял, браузера Chrome не будет или что??
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mailles
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 08:35
ужас набор слов
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holodlar
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