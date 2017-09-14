RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:40

Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:46

  барабашов написав:Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?

не х10, а 10% в рік
flyman
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:13

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.

А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).

Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?

І ключове: обидва є діями проти верхів... Низів проти верхів. Проти них що бунтують, що бажають добитися справедливості.
Але навіщо? Якщо можна компенсувати собі! своїми же низами...
Лише трохи "вдосконалити" систему саме під себе. Особисто під себе.
не буде ніхто нічого вдосконалювати.
підстав вистачить. Головна це те що люди випали з колеса сансари. І наврят чи схотять знову ішачити за мінімалку.
Потом, держава взяла на себе багато соціальних гарантій, які виконувати не буде. Від пільг на комуналку до безплатного медичного забезпечення та пенсії в 55р.
Та і там по мєлочі, кажуть всім убд положено гектар землі) а ще безплатний проїзд в транспорті і сідло велике, ковьор і тєлєвізор.
Буде такий комунізм після завершення війни?
Напомню що убд отримали десь 1,2 млн чоловік, а ще дехто і разом з інвалідністю.


Практична користь УБД для пересічного , це:
-пару тисяч гривень монетизированоі пільги по комуналці
- 700 грн доплата до пенсії
- проїзд по міжмісту раз на рік зі знижкою 50%
Якісь там в школах безоплатні харчування дітям в шкільній їдальні, але то якщо місцевий бюджет знайде на це гроші.
Більше здається нічого … а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає (але де Флайман, а де війна)

Інколи у всяких джамп-парках буває знижка вигуляти дитину. Мало де, насправді.
