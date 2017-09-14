Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:40
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:46
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:13
Практична користь УБД для пересічного , це:
-пару тисяч гривень монетизированоі пільги по комуналці
- 700 грн доплата до пенсії
- проїзд по міжмісту раз на рік зі знижкою 50%
Якісь там в школах безоплатні харчування дітям в шкільній їдальні, але то якщо місцевий бюджет знайде на це гроші.
Більше здається нічого … а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає (але де Флайман, а де війна)
Інколи у всяких джамп-парках буває знижка вигуляти дитину. Мало де, насправді.
