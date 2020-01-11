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Україна готова за рік прийняти
6,6 млрд кубометрів газу...

Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:14

Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу за рахунок фізичних поставок.

Дивися повний текст Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу з Польщі.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:15

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