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Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу за рахунок фізичних поставок.
Дивися повний текст Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу з Польщі
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:15
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