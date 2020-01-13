RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готова за рік прийняти
6,6 млрд кубометрів газу...

Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:14

Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу за рахунок фізичних поставок.

Дивися повний текст Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу з Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:15

зачем?
sal
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 25.03.16
Подякував: 739 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:44

Питання ціни. Ми можемо все перевести на зелену енергію по 10 грн/ кВ. Питання що потім виживе.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 223
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:35

Дикий не Дикий, а цену в таких статьях почему-то стыдливо забывают указать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7988 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На пільгові кредити для бізнесу Рада виділила 2 млрд
R2 » П'ят 17 січ, 2020 12:03
0 11
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 12:03
R2
Ринок "чорного" газу в Україні може сягати $600...
R2 » Чет 16 січ, 2020 22:12
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 22:12
Kudrjavuy
Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк 1, 2
R2 » Пон 13 січ, 2020 10:33
11 654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 20:16
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1287)
17.01.2020 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.