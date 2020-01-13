Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу за рахунок фізичних поставок.
Дивися повний текст Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу з Польщі.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:14
Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готова за рік прийняти 6,6 млрд кубометрів газу з Польщі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:44
Питання ціни. Ми можемо все перевести на зелену енергію по 10 грн/ кВ. Питання що потім виживе.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:35
Дикий не Дикий, а цену в таких статьях почему-то стыдливо забывают указать.
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