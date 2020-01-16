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Українці їдуть працювати до
ЄС, незважаючи на попит у...

Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:45

Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Дивися повний текст Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у всьому світі - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:45

ЕС выбирают потому,что раз в три месяца нужно выехать (если не по трудовой визе) Проезд в Европу дешевле и ближе.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:13

В Украине почти все кадровые агенства- шарлатаны,ни один суд их не приструнит,то и едут поближе- срозу можно свалить назад.
tymserg69
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