Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у всьому світі - експерт.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:45
Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у...
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Дивися повний текст Українці їдуть працювати до ЄС, незважаючи на попит у всьому світі - експерт.
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:45
ЕС выбирают потому,что раз в три месяца нужно выехать (если не по трудовой визе) Проезд в Европу дешевле и ближе.
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:13
В Украине почти все кадровые агенства- шарлатаны,ни один суд их не приструнит,то и едут поближе- срозу можно свалить назад.
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