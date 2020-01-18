Накопичувальна пенсія в Україні, яку фракція “Слуга народу” пропонує зробити обов’язковою.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть платити українців.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41
Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть платити українців.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41
Лохотронище. Даже если не брать во внимание девальвационные риски и риски по управлению портфелем, есть наглядный пример мышебратьев, у которых государство с 2014 года просто наложило лапу на накопительные пенсии граждан, мотивируя это своими нуждами.
Нашему государству личные деньги доверять нельзя - оно обязательно оставит тебя без штанов (по злому умыслу или из-за рукожопости публики у корыта - не суть важно).
Востаннє редагувалось Civis в Суб 18 січ, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56
Лучше не связываться с фондами, они деньги могут вкладывать в бумаги пустышки или неприбыльные. Я один раз связался с фондом ОТП валютный вышел с потерями 6.2 %.
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