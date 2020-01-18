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Накопичувальні пенсії в Україні:
які внески зобов’яжуть...

Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41

Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальна пенсія в Україні, яку фракція “Слуга народу” пропонує зробити обов’язковою.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть платити українців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:41

Лохотронище. Даже если не брать во внимание девальвационные риски и риски по управлению портфелем, есть наглядный пример мышебратьев, у которых государство с 2014 года просто наложило лапу на накопительные пенсии граждан, мотивируя это своими нуждами.

Нашему государству личные деньги доверять нельзя - оно обязательно оставит тебя без штанов (по злому умыслу или из-за рукожопости публики у корыта - не суть важно).
Востаннє редагувалось Civis в Суб 18 січ, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:56

Лучше не связываться с фондами, они деньги могут вкладывать в бумаги пустышки или неприбыльные. Я один раз связался с фондом ОТП валютный вышел с потерями 6.2 %.
tvd4
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