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Накопичувальні пенсії в Україні:
які внески зобов’яжуть...

Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:46

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.

Було б чудово, якби паралельно прибрали солідарний грабунок. А так виходить тупо ще додаткові відрахування...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:11

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.

вопрос еще в том, что 1 грн. в 1998, в 2004, 2008 и, напр., сейчас - имеют разную покупательную способность. А пенсионная реформа - долгосрочный проект. Поэтому, получить из фонда сейчас, напр., 1 тыс. грн., даже увеличенные, напр., на инфляционные 10-15% -- это не 1 тыс. грн., на которые ты мог рассчитывать в 1998 г. (т.е., на дату денежной реформы в Украине, первоначальный курс на дату которой, напомню, был 1,75 грн./доллар США)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:58

Re: Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть.

  Миша-клиент написав:вопрос еще в том, что

И это даже на маленькой дистанции такое, так сказать на "последней миле".
А теперь если посмотреть чуть далее, ведь минимальный страховой стаж, не 5 как было "при преступном коммунистическом режиме ссср" и даже не 15, как при "злочинной владе папиредников папиредников" - 35 лет прописали :idea:

Если углубиться в сухие цифры статистики за последние 100 лет, что мы увидим?
Каждые 20-30 лет денежную реформу. В форме деноминации и с девальвацией в десятки раз.
Царские рубли, гривни УНР, советские рубли (4 известных реформы 1922, 1947, 1961, 1991 годов), купоны. Современная гривня введена всего то 23 года назад. За это время ее курс девальвировал в 15-20 раз.
Минимум 4 раза за 100 лет государственный строй менялся.
Какие накопительные фонды такое потянут? Разве что только в золото, водку и проституцию вкладывать - это вечно :mrgreen:

Это полная утопия и не для наших реалий, где никто вам не скажет какой будет страна даже через 5-10 лет.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:09

Зашел в личный кабинет на сайте ПФ. Страховой стаж 6,5 лет. До минимального для назначения пенсии стажа в 35 лет, дотяну аккурат в 69 годков при средней продолжительности жизни для мужчин в 68. Ответ на вопрос играть ли в игры с государством, напрашивается сам собой.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:13

А можно я буду накоплять себе на пенсию без участия государства?

Насчет "бублика сухого" выше сказано точно :mrgreen:
Alex2007
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  #<12
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