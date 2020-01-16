Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть...

Додано: Нед 19 січ, 2020 20:09

Зашел в личный кабинет на сайте ПФ. Страховой стаж 6,5 лет. До минимального для назначения пенсии стажа в 35 лет, дотяну аккурат в 69 годков при средней продолжительности жизни для мужчин в 68. Ответ на вопрос играть ли в игры с государством, напрашивается сам собой.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)