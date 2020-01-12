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Apple готова замінити
неякісні чохли-батареї

Apple готова замінити неякісні чохли-батареї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15

Apple готова замінити неякісні чохли-батареї

Пропонуємо до обговорення:
Щоб надати клієнтам безпроблемне використання своїх продуктів, Apple почала замінювати чохли Smart Battery для користувачів. Це сталося після того, як вони поскаржилися на проблеми з зарядкою. Заміна чохлів буде безкоштовною.

Дивися повний текст Apple готова замінити неякісні чохли-батареї.
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