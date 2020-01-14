Майже половина українців працездатного віку працюють легально. Решта — або на заробітках, або працевлаштовані нелегально.
Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
Мінекономіки: половина українців працездатного віку...
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Дивися повний текст Мінекономіки: половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках.
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:03
А сколько из этих 12,8 млн. заняты в бюджетной сфере? Где можно это узнать?
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