Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.
Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Дивися повний текст Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21
Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
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