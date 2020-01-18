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Українці чекають на відкриття
ринку праці у Німеччині -...

Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21

Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині -...

Пропонуємо до обговорення:
Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:21

Держись Польша. После открытия Германии убегут твои украинские труженики. Готовьте курсы польского для вьетнамцев.
Ratatui
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